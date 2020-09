Das neue Werk im interkommunalen Gewerbegebiet „Tech-N-O“ an der Asbacher Höhe wächst gewaltig; bisher sind dort rund 30 000 Kubikmeter Erde bewegt worden. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, denn Anfang Juni kommenden Jahres will die Schweizer Unternehmensgruppe „Interroll“ im neuen Werk die Produktion aufnehmen. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Asbach/Mosbach. Sage und schreibe 40 Millionen Euro investiert die weltweit tätige Unternehmensgruppe "Interroll" in den Standort. Im interkommunalen Gewerbegebiet "Tech-N-O" auf der Asbacher Höhe will der Anbieter von Technik für die Lagerlogistik schon im kommenden Jahr die Produktion starten. Zunächst sollen im nagelneuen Werk über 200 Mitarbeiter beschäftigt sein. Weitere könnten in den kommenden Jahren im Zuge von Erweiterungen noch folgen.

Das Schweizer Unternehmen plant und baut in großen Dimensionen und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Schließlich soll das derzeit entstehende Werk eine zentrale Rolle in der Unternehmensgruppe einnehmen, bekräftigt Jens Strüwing, Produktionsvorstand der Interroll-Gruppe, bei einem Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung mit anschließendem Rundgang über die Baustelle.

Die Zahlen hinter diesem Großprojekt beeindrucken: Auf 16,1 Hektar sollen zunächst rund 22.500 Quadratmeter Produktions- und Büroflächen entstehen; auf der Baustelle sind bisher rund 30.000 Kubikmeter Erde bewegt worden. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten mussten die Arbeiter teilweise vier Meter ab- und an anderer Stelle vier Meter auftragen. Die Produkte, die auf der Asbacher Höhe hergestellt werden, sollen künftig zu 90 Prozent auf dem europäischen Kontinent zum Einsatz kommen, der Rest geht nach Übersee.

Die Entscheidung, sich auf der Asbacher Höhe anzusiedeln, war ein bewusstes Bekenntnis zum "Hochlohnstandort" Deutschland. Für die Schweizer Unternehmensgruppe haben die Vorteile überwogen. Auch die hiesige strukturschwächere Region birgt für das Unternehmen einige Pluspunkte. "Unsere Studien haben uns dies bestätigt", erklärt Jens Strüwing.

Interroll, das von Anfang an ein Werk in Süddeutschland errichten wollte, setzt dabei auch auf gut ausgebildete Arbeitskräfte. Dies sei Teil der Unternehmensphilosophie, die auch zum Erfolg von Interroll beitrage. Die Ausbildung der künftigen Mitarbeiter spiele dabei eine große Rolle. Deshalb war die Nähe zur Dualen Hochschule (DHBW) Mosbach ein Aspekt, der für den Standort sprach, wie Jens Strüwing erläutert. "Wir wollen mit der DHBW in Zukunft eng zusammenarbeiten und haben deshalb auch Kontakt zu den Verantwortlichen aufgebaut", sagte das Mitglied der Konzernleitung. Wie die Möglichkeiten in Zukunft aussehen könnten, will man in den Gesprächen klären.

Das neue Werk im Tech-N-O soll in der Zukunft eine wesentliche Wachstumsstütze für den Konzern sein. Deshalb nimmt Interroll auch einen Millionenbetrag in die Hand, um neue und moderne Maschinen zu erwerben. Die Digitalisierung ist längst in der Schweizer Unternehmensgruppe angekommen. Das neue Werk wird vollvernetzt sein, ob im Büro oder in der Fabrik. "Die papierlose Fabrik haben wir in der Unternehmensgruppe schon umgesetzt, und das wollen wir auch hier realisieren", gibt Strüwing klar die Richtung für die Zukunft vor. Dabei greife derzeit ein Rädchen ins andere. "Mit der Errichtungen unseres Werks liegen wir bisher im Zeitplan", sagt er zufrieden. Die Produktion könne damit wie geplant Anfang Juni kommenden Jahres starten.

Förderer, die bislang im Werk in Sinsheim gefertigt wurden, sollen in Asbach produziert werden. Ein größerer Teil der Sinsheimer Belegschaft soll dann im neuen Werk arbeiten. Der Standort in Sinsheim soll erhalten bleiben und sich künftig auf die Fertigung von Sortern konzentrieren. Dagegen wird das in Kronau bestehende Werk mit rund 60 Mitarbeitern geschlossen, die Produktion unter anderem von Gurtkuven wird nach Asbach verlagert.

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, auch weil wir im Tech-N-O in Zukunft unser Werk erweitern können", verdeutlicht Jens Strüwing. Dafür hat das Unternehmen schon einmal den Grund und Boden erworben. Und der Produktionsvorstand ist davon überzeugt, mit dem neuen Standort die richtige Wahl und eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen zu haben.

In der Vergangenheit habe dies gerade die "gute Zusammenarbeit" mit den Gemeindeverwaltungen, dem interkommunalen Gewerbegebiet, den Behörden und Unternehmen gezeigt. "Das empfinden wir als überaus positiv, und es ist sehr erfreulich", unterstreicht Strüwing. Unvorhersehbare Schwierigkeiten habe es bei den Bauarbeiten bisher nicht gegeben. Nur eine weitere positive Überraschung: "Von unseren Bohrungen wussten wir, dass wir hier Fels im Untergrund zu erwarten haben", erläutert der Produktionsvorstand. Und dieser habe sich als fest und eben nicht als brüchig erwiesen. "Wir mussten daher so gut wie keinen Fels abtragen."

Mit großer Freude blickt Jens Strüwing auf den Produktionsstart im kommenden Jahr. Schließlich hat Interroll noch viel vor und will in Zukunft mit dem neuen Werk zum künftigen Erfolg des Unternehmens beitragen.