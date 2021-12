Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Dirk trägt Ohrringe wie Bart, sein Bruder Ingo ist dagegen glattrasiert und hat keine Löcher in den Ohren. Mit diesem Wissen lassen sich die Heß-Zwillinge am einfachsten auseinanderhalten. "Die Kollegen verwechseln uns eigentlich nie", erklären die beiden. Seit neun Jahren arbeiten die zwei Brüder zusammen in Mosbach bei Gmeinder Lokomotiven und haben in der Zeit schon einiges erlebt. Dirk Heß, der ältere von beiden, ist seit 2007 dabei, sein wenige Minuten jüngerer Bruder folgte 2012.

Gemeinsam bauen sie neue Lokomotiven exakt nach Kundenwunsch zusammen oder machen in die Jahre gekommene Modelle wieder fit für die Schiene und neue Aufgaben. "Das ist wirklich herausfordernd und abwechslungsreich, hier kann ich noch richtig anpacken, Motoren, Getriebe, Stoßdämpfer zerlegen und wieder zusammenbauen", schwärmt Ingo Heß, der als gelernter Kfz-Mechaniker quasi "als Quereinsteiger" zu Gmeinder kam. "Als Automechaniker war ich nicht viel mehr als ein ,Teiletauscher’, die Arbeit bei Gmeinder ist da deutlich facettenreicher", erklärt der 43-Jährige. "Und außerdem sind die Dimensionen ganz andere", ergänzt Dirk Heß und grinst.

Foto: Gmeinder

Mit ihren 45 Tonnen gilt die D25 B von Gmeinder noch als Leichtgewicht, obwohl schon sie eine Zugkraft – der ausschlaggebende Wert für Rangierlokomotiven – von beachtlichen 146.000 Newton schafft. Die DE75 BB Hybrid (Lok im Text) bringt es dagegen auf ein Gesamtgewicht von 80 Tonnen und eine Zugkraft von 260.000 Newton. Die schwerste Lok, die in Mosbach gefertigt wird, ist mit 90 Tonnen die D75 BB. Mit 290.000 Newton das "Kraftpaket" von Gmeinder Lokomotiven. "Theoretisch könnte man die Loks auch deutlich leichter bauen, statt Stahl zum Beispiel auch Carbon verwenden" erklärt Dirk Heß. Bloß würden dann schlicht die Räder auf der Schiene durchdrehen. "Rangierloks brauchen ein hohes Eigengewicht, sonst ließe sich ihre unglaubliche Kraft nicht übertragen", macht er klar.

Wie viel Kraft in einer Lokomotive steckt, musste Dirk Heß unfreiwillig selbst schon feststellen: Bei einer Testfahrt mit einer 66 Tonnen schweren Krauss-Maffei ME 05 vor ein paar Jahren, die ein Kunde zur Revision zu Gmeinder gebracht hatte, versagten plötzlich die Bremsen. "Als das Hallentor immer näher kam, habe ich wie wild am Knüppel gezogen, aber das Ding wollte einfach nicht langsamer werden", erinnert sich der gelernte Elektroinstallateur für Anlagentechnik. "Das große Schiebetor war dann plötzlich wie Papier, ich bin einfach hindurchgefahren", berichtet er noch immer erschreckt, während sich sein Bruder Ingo köstlich amüsiert. "Verletzt hat sich zum Glück ja niemand, am Ende blieb es bei einem Blechschaden."

Während Ingo Heß in der Montage von Neubau-Lokomotiven beschäftigt ist, trägt Dirk Heß seit zwei Jahren als Montageleiter die Verantwortung für ein knapp 40-köpfiges Team bei Gmeinder Lokomotiven. "Mit der Erfahrung, den Aufgaben wächst irgendwann auch die Zuständigkeit", sagt er. "Ich habe damals ganz normal in der Montage angefangen, bin dann erst Vorarbeiter geworden und schließlich Montageleiter."

Abseits vom Beruf verbindet die Zwillinge das Angeln als gemeinsames Hobby. Beide sind im Sportangelverein Bammental aktiv, Ingo Heß sogar als Vorsitzender. "Früher waren wir auch beide bei der Jugendfeuerwehr in unserem Heimatort Wiesenbach, haben außerdem zusammen Fußball gespielt." Als Zwillinge hielten sie Schiedsrichter und Lehrer auf Trab, gaben sich gerne auch mal für den anderen aus. "Als Ingo zum Beispiel wegen einer Roten Karte gesperrt war und ich verletzt nicht spielen konnte, hat er einfach meinen Spieler-Pass genommen", erinnert sich Dirk und schmunzelt schelmisch. Bei der Arbeit wende man solch Tricksereien natürlich nicht an. "Wir sind ja keine Kinder mehr, und mittlerweile auch nicht mehr so leicht zu verwechseln."