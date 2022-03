Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Nüstenbach und die Waldstadt liegen günstig. Denn sie befinden sich auf der Nord-Süd-Achse von Buchen über Aglasterhausen bis Neckargerach, mit der Netzbetreiber BBV die Glasfaserverkabelung des Neckar-Odenwald-Kreises (NOK) voranbringt. Vorzeitig kommen so die "schnellen" Anschlüsse daher in die beiden Mosbacher Ortsteile. Nicht so günstig war ihre Lage bisher, wenn es um Breitbandverbindungen ging. Mit "Randlage" beschrieb Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann deren Position. "Bisher wenig beachtet und eher unterversorgt" werden Nüstenbach und die Waldstadt in die BBV-Netzausbaupläne eingeschoben. Eigentlich kommt Mosbach erst in der (noch ausstehenden) Bauphase 2 im Cluster 5 dran. Das Vorziehen zweier Siedlungen bedeutet allerdings nicht, dass die Kernstadt und andere Mosbacher Stadtteile auf dem Fuße folgen würden.

Das Stadtoberhaupt war mit Stadtplaner Stefan Baumhackel und dem neuen Digitalisierungsbeauftragten, Julien Volk, zum Nüstenbacher Dorfplatz gekommen, wo ein symbolischer Spatenstich sichtbar machen sollte, dass hier in Kürze der "Weg in die digitale Zukunft" (Jann) gebaut wird. Das übernimmt als Generalunternehmer der polnische Kabelnetzleitungstiefbauer F-Tech, der seit fünf Jahren mit BBV zusammenarbeitet. Einer ihrer Vertreter, Zbignew Kazmierowski, griff ebenso zum Spaten wie BBV-Vertriebschef Sascha Bender, BBV-Landeskoordinatorin Sabine Schweiger und Cluster-Manager Bernd Henkel. Da reihte sich außerdem Dr. Björn-Christian Kleih gern ein, der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises. Kleih stellte den privatwirtschaftlichen Ausbau im Landkreis heraus, der – das hätten ihm schon einige Anrufe gezeigt – Vorbild für andere Landkreise sei.

Einen Tag zuvor war dieser Vorbild-Charakter bei einer von der BBV organisierten "Regionalkonferenz" in der Alten Mälzerei deutlich geworden. Mehr als 60 Bürgermeister und drei Landräte, Vertreter des Städtetages und der IHK wollten von den Odenwäldern wissen, wie man den flächendeckenden Glasfaserausbau angepackt habe. Dass dies eine "Herkules-Aufgabe" sei, die nicht von heute auf morgen getan sei, das ließ Dr. Kleih nicht unerwähnt. Vertriebsleiter Bender weiß die große Unterstützung des Landkreises, der Kommunen und auch der Bürger zu schätzen. "So etwas habe ich in zehn Jahren selten erlebt."

Mehr als 35 Prozent aller NOK-Haushalte haben sich bis dato für einen Glasfaseranschluss entschieden; rund 24.500 toni-Verträge wurden geschlossen, 10.000 mehr als für das Großvorhaben mindestens nötig waren. Man rechnet mit einem weiteren Schub, wenn die sogenannte Vermarktung vor dem Bagger in den Ausbaukommunen einsetzt. Einen Anschluss, das ist das Versprechen der BBV, bekommen alle Haushalte. "Eine riesige Chance" ist das in den Augen von Michael Jann für den Landkreis wie für die Stadt, die mit ihren (vor allem technischen) Abteilungen, den Stadtwerken und Schulen 338 Verträge mit dem Breitbandversorger gemacht hat. Die Corona-Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling habe wie ein Katalysator gewirkt. Und mit Blick auf die derzeit rasant steigenden Energiepreise meinte er: "Glasfaser ist auch energieeffizienter."