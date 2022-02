Mosbach. (RNZ/ds) "Wir Kinder haben ein Recht auf Spielen", stellt Leon, Schüler der Nardini-Schule, Außenklasse Mosbach, klar. Er und seine Mitschüler haben sich mit dem Thema Grundgesetz befasst, im Austausch und unter Anleitung von Betreuerinnen und Projektleiterin Dr. Dorothee Schlegel drei ausgewählte Grundgesetzartikel intensiv beleuchtet und gestalterisch umgesetzt. Aus Leons Sicht ist auch Bildung sehr wichtig, etwa damit man später die Führerscheinprüfung besteht.

In der Außenklasse hat man eine "Arbeitsgruppe Grundgesetz" gebildet, die am Malwettbewerb des Fördervereins "Forum Recht e.V." mit Sitz in Karlsruhe teilnimmt. Die Kreisrätin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Dorothee Schlegel hat für diesen Wettbewerb etwa 30 unterschiedliche Schulen auch im Neckar-Odenwald-Kreis angeschrieben. "Da wir schon seit September letzten Jahres eine AG zu diesem Thema haben, war es für uns selbstverständlich, unsere Teilnahme zuzusagen", betonte Ulrike Borho, Initiatorin der Schul-AG. Nicht über Verbote, sondern vor allem über ihre Rechte rede sie mit den Kindern – und das mit Erfolg. "Wir haben schon einen dicken Ordner an Themen und Materialien gesammelt und gestaltet – und natürlich aufgeschrieben", so Borho. Zu Beginn der Zusammenkunft an der Schule wurden Dr. Schlegel und der Leiter der Nardini-Schule, Frank Hemberger, mit einem Gedicht der Kinder überrascht. Anschließend erläuterte Hemberger das Konzept der Förderschule, die ihren Hauptsitz in Walldürn hat.

Dann waren die Kinder dran: "Wir haben das Recht, gemeinsam Spaß zu haben und miteinander zu spielen." Mit der Konsequenz, so bemerkt Luis: "Dann streiten wir nicht, dann beleidigen wir uns nicht, dann werfen wir uns auch keine Sachen oder böse Wörter an den Kopf." Manchmal passiere das trotzdem, das gaben die Kinder freimütig und ehrlich zu. Denn zueinander gut zu sein, das müsse auch gelernt werden. Dass Spielen nicht alleine, sondern vor allem miteinander viel mehr Freude macht, war auch auf den zu diesem Grundgesetzartikel gemalten T-Shirts abgebildet. Zwei Freunde spielen Fußball, drei Kinder spielen mit einem anderen Ball, vier Kinder halten sich im Kreis an den Händen und Vater und Sohn sind gemeinsam unterwegs. In der Mitte des Stuhlkreises lagen Fotos von Kinderhänden, die beschützend jeweils eine selbst geformte Knetfigur hielten. Thomas legte Wert darauf, dass er seine orangefarbene Figur aus roter und gelber Knetmasse geformt hat: "Wir haben die Menschen bunt gemacht, weil alle Menschen anders sind." Nachgefragt, warum eine Figur nur einen Arm hat, kam die Antwort: "Auch Menschen ohne Hände und Arme sollen akzeptiert werden."

Lehrerin Charmaine Altinkaya unterstrich, dass die Kinder unter der Würde des Menschen (Artikel 1 des Grundgesetzes) vor allem Schutz und Sicherheit verstehen. Vertrauen ist für sie ebenso bedeutend wie Gewaltfreiheit. Schutz vor Gewalt, ein Recht darauf zu haben, sich als Kind Hilfe holen und jemandem seine Sorgen erzählen zu können – für die Kinder wichtige Themen. "Und dann ist da noch die Familie," schlug Ulrike Borho den Bogen zu Artikel 6 des Grundgesetzes. "Ich habe ein Recht auf eine Erziehung ohne Gewalt. Es soll nirgendwo geschlagen werden und niemand soll mir Angst machen", so eines der Kinder. Der Nebensitzer unterstrich dies: "Gewalt ist nie okay!"

Zum Abschluss fragte ein Kind die Erwachsenen, wer denn Schimpfwörter erfunden habe. Leider, so stellte man gemeinsam fest, höre man sie irgendwo und trage sie dann weiter. Meist ohne darüber nachzudenken, wem man damit dann weh tut. Bei einem kleinen Imbiss klang die Grundgesetz-Gesprächsrunde aus, ein nächstes Treffen, bei dem die Bilder für den Malwettbewerb übergeben werden, wurde vereinbart. "Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Einen Preis für die Kinder wird es auf jeden Fall geben", erklärte Dorothee Schlegel und bedankte sich bei Kindern, Schulleitung, Lehr- und Betreuungskräften.