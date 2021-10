Von Pia Geimer

Mosbach. Sie kommen aus vielen verschiedenen Ländern, die Absolventen der Integrationskurse Deutsch bei der Volkshochschule Mosbach. Diese Kurse sind ein vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge gefördertes Angebot, in dem Zuwanderer die deutsche Sprache erlernen und sich auf ihr neues Leben in Deutschland vorbereiten können.

In mehreren aufeinander aufbauenden Kursmodulen werden Schritt für Schritt Sprachkenntnisse mit dem Zielniveau B1 erworben. Für Menschen, denen in ihrem Heimatland bisher wenig oder noch gar kein Schulbesuch möglich war, bietet die VHS auch Alphabetisierungskurse zum Einstieg an. Beratungen und Einstufungstests geben den Teilnehmern vorab Orientierung, mit welchem Kursabschnitt der Einstieg am Besten gelingen kann.

Gute Sprachkenntnisse sind natürlich ein wichtiger Faktor, um auch in qualifizierten Berufen Fuß zu fassen und sich in Deutschland eine neue Existenz aufbauen zu können. Die erfolgreichen Absolventen des B2-Integrationskurses, bei dem es auch besonders um berufsbezogene Kenntnisse ging, haben das geschafft. Trotz vieler Probleme und coronabedingter Unterbrechungen haben sich in diesem Jahr sieben Teilnehmende bis zum angestrebten B2-Niveau durchgebissen. Zwei haben die anspruchsvolle Abschlussprüfung im Juli sogar mit "Sehr gut" bestanden. Das ist ein ausgesprochen erfreuliches Ergebnis, denn dieses Sprachniveau ist nicht leicht zu erreichen, wie die Dozentinnen betonen.

Mit ihrem B2-Zertifikat in der Tasche haben sich die erfolgreichen Absolventen des letzten Kurses eine gute Basis für ihren beruflichen Neuanfang geschaffen. Einige von ihnen konnten bereits eine qualifizierte Ausbildung (zum Beispiel als Altenpflegerin, Erzieherin oder Einzelhandelskauffrau) beginnen oder sind in der Bewerbungsphase.

Um diese tollen Leistungen angemessen zu würdigen und auch den Lehrenden Dank zu sagen für ihr besonderes Engagement in einem schwierigen Jahr, gab es jetzt erstmals eine offizielle Verabschiedung mit Zeugnisübergabe im großen Seminarraum der VHS. Leiterin Dr. Katrin Sawatzki hob in ihrer Ansprache besonders die hohe Motivation aller Beteiligten hervor, die trotz der Hindernisse nicht aufgegeben und bis zur Prüfung durchgehalten haben.

Als im Winter der B2-Kurs pandemiebedingt für mehrere Monate pausieren musste, haben die Kursleiterinnen Dr. Elke Weber und Kerstin Rehberger-Milzer Wege gefunden, mit Online-Tutorien ihren Teilnehmern in der Prüfungsvorbereitung weiter zur Seite zu stehen. Als erfahrene Dozentinnen wissen sie, wie schwierig es ist, ohne die persönliche Ansprache im Unterricht zu Hause selbstständig weiterzulernen. Die VHS Mosbach hat sich daher sehr darum bemüht, den B2-Kurs sofort nach Ostern als ersten Kurs wieder zu öffnen und konnte auch mit regelmäßigen Testungen sicherstellen, dass keine Infektionsausbrüche in den Deutschkursen aufgetreten sind.

Sieben Teilnehmer aus vier unterschiedlichen Herkunftsländern haben den 500 Unterrichtseinheiten umfassenden Kurs mit der anspruchsvollen B2-Zertifikatsprüfung jetzt mit Erfolg abgeschlossen: Alexandra-Mihaela Cristea aus Rumänien, Stanojka Kvrzic aus Serbien, Georghina Dercacel und Lyubov Woronzow aus Moldawien, Fathiya Dabol, Samer Alsheikh und Mohamad Fatheh Zawda aus Syrien. Letzterer erwarb sich dabei ein besonderes Lob für seinen Fleiß und seine große Ausdauer. Er hat sich in den Deutschkursen der VHS innerhalb von nur vier Jahren vom Alpha-Kurs bis zum B2-Niveau hochgearbeitet.

Auch Fachbereichsleiterin Elena Nelius-Paykova und Kursleiterin Dr. Elke Weber gratulierten allen. Die hohe Motivation trotz aller Probleme und das gute Ergebnis seien auch für die Dozentinnen "beflügelnd" gewesen. Katrin Sawatzki überreichte die Zertifikate zusammen mit kleinen Präsenten und den besten Wünschen für die beruflichen und persönlichen Pläne der Absolventen.