Von Caspar Oesterreich

Mosbach. "Smart Meter" werden sie genannt, die neuen digitalen Stromzähler, die Verbrauch wie Kosten mindern, mit dem Netzbetreiber übers Internet kommunizieren und dem Kunden außerdem eine exakte Übersicht liefern sollen, wann welches Gerät wie viele Kilowattstunden aus der Steckdose zieht. In diesem Jahr beginnen die Stadtwerke Mosbach mit dem gesetzlich vorgeschrieben Austausch der alten analogen Zähler, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Bis 2032 muss in jedem Haushalt eine digitale Messstelle installiert sein. Angst, durch einen Hackerangriff plötzlich im Dunkeln zu sitzen, müsse künftig aber niemand haben, hieß es auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die neuen Smart Meter werden zunächst in jenen Haushalten installiert, die mehr als 6000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen. "Die entsprechenden Kunden werden von uns rechtzeitig angeschrieben", betont Kathrin Hupp aus der Netzabteilung der Stadtwerke Mosbach. Der Austausch sei kostenlos, die jährliche Gebühr für die neuen Zähler jedoch "geringfügig höher". Die Montage werde coronakonform erfolgen, die Mitarbeiter werden FFP2-Masken tragen.

Die vernetzten Zähler seien ein "äußerst effizienter Baustein für eine erfolgreiche Energiewende" und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In Verbindung mit dem sogenannten "Smart Grid" – dem "intelligenten Stromnetz" – könnten die modernen Geräte mit dem Stromlieferant digital kommunizieren und den Stromverbrauch beim Endkunden optimieren. Eine Steuerung größerer Stromverbräuche – wie zum Beispiel beim Einsatz von Ladesäulen für E-Autos – werde dadurch besser möglich. Der Energieverbrauch sei aber weiterhin kundenindividuell, das System gebe nichts vor, "es misst nur und kann vom Kunden immer über ein Online-Portal ausgelesen werden", erklärt Hupp. Eine garantierte Reduzierung des Stromverbrauchs gebe es aber nicht. "Das liegt in Kundenhand, den Verbrauch preisorientiert zu ändern oder nicht."

Hintergrund der Einführung der Smart Meter ist die Energiewende. Um das Stromnetz stabil zu halten, müssen Einspeisung und Ausspeisungen gleich sein. Doch durch die zunehmende erneuerbare und dezentrale Stromerzeugungen wird es immer schwieriger, die Waage zu halten. Der Anteil an erneuerbaren Energien bei den Stadtwerken Mosbach liegt bereits bei rund 72 Prozent. "Um in Zukunft ein stabiles Netz zu sichern, ist es wichtig, die Daten der Aus- und Einspeisung zu kennen, um gegebenenfalls mit Speichern auf eine Über- oder Unterversorgung reagieren zu können", erklärt Hupp.

Die Smart Meter bildeten hierbei den Anknüpfungspunkt für die rasend schnelle Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Anwendungen. "Neue, verbrauchsgerechtere Stromtarife sind dabei ebenso möglich wie das voll vernetzte Smart Home", verdeutlicht die Expertin. So könnte der Smart Meter zukünftig dem intelligenten Wäschetrockner melden, den Trockenvorgang automatisch zu starten, wenn Strom gerade besonders günstig zur Verfügung steht.

"Es ist nur mit Smart Metern und dem intelligenten Netz möglich, dass Nachbar A mit seiner Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach Strom erzeugt, diesen vielleicht speichert und an seinen Nachbarn B, der ein Elektroauto hat, verkauft", benennt Hupp einen weiteren Vorteil. "Der Einbau von Smart Metern schafft die Voraussetzung für viele neuen Möglichkeiten."

So viele Vorteile die Smart Meter bringen – mit der Digitalisierung des Stromnetzes erhalten auch Hacker neue Möglichkeiten. Ein düsteres Szenario zeichnete Marc Elsberg in seinem wunderbaren Technik-Triller "Blackout – Morgen ist es zu spät" bereits 2012. Terroristen übernehmen dort die Kontrolle über neue, intelligente Stromzähler und legen somit das komplette Netz in ganz Europa für annähernd zwei Wochen lahm. Die öffentliche Ordnung bricht schnell zusammen, Gewalt und Anarchie bestimmen plötzlich den Alltag, Havarien in mehreren Atomkraftwerken und Industrieanlagen fordern Hunderte Todesopfer.

Die Sicherheit der Smart Meter sei essenziell und werde streng überwacht, erklärt Hupp. "Über allem steht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)." Daten würden nur anonymisiert und auf sicheren Übertragungswegen kommuniziert. "Das System ist vergleichbar mit dem Online-Banking", betonen die Stadtwerke Mosbach in ihrer Pressemitteilung.

Auch die Hersteller der Smart Meter und Kommunikationseinheiten (Gateways genannt) stünden unter besonderer Beobachtung und müssten sich immer wieder neu zertifizieren, so Hupp. "Wenn wir als Stadtwerke Mosbach die Gateways bestellen, werden diese speziell auf uns zugeschnitten und produziert." Der Lieferweg sei genau vorgeschrieben. Wann kommen die Gateways wo an, und wer darf sie in Empfang nehmen – all das werde bereits im Vorfeld geplant. "Wenn die Lieferzeit zwei Stunden abweicht, könnten die Gateways manipuliert worden sein, und sind damit nicht mehr zu verwenden", sagt Hupp. Der Hersteller (im Falle der Stadtwerke die Firma EMH Metering) dürfe nur einem vorher bestimmten Mitarbeiter der Stadtwerke die Kommunikationseinheiten übergeben, ausgewiesen mit Personalausweis. "Der Kollege bringt die Gateways dann in ein besonders gesichertes Lager, zu dem der Zutritt beschränkt und kontrolliert ist."

Auch der Transport zum Kunden sei genau definiert. Die Techniker dürften die Smart Meter nur verbauen, wenn sie vom Hersteller geschult wurden. "Wenn die Gateways sich das erste Mal verbinden, werden Daten mit dem Hersteller ausgetauscht, der dann seinerseits freigibt, ob das Gateway zu verwenden ist, die sichere Lieferkette eingehalten wurde", so Hupp. Die Sicherheitsstandards gegen Manipulationen seien also sehr hoch.

Info: Ansprechpartner unter www.tinyurl.com/SWM-SmartMeter