Von Pia Geimer

Mosbach.Niemand würde ihr wahres Alter auch nur annähernd richtig schätzen können. Rank und schlank, mit flinken, leichtfüßigen Bewegungen, um die sie vielleicht schon so manche 50-Jährigen beneiden würden, wirkt die VHS-Dozentin Bärbel Gaukel topfit und sportlich. Dass sie in diesem Jahr bereits ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, mag man gar nicht recht glauben. Aber es stimmt, und sie selbst ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man mit körperlicher und geistiger Aktivität dem Älterwerden ein Schnippchen schlagen kann.

Seit inzwischen 30 Jahren hat sie als ausgebildete Trainerin eine Vielzahl von Kursen im Fachbereich Gesundheit bei der Volkshochschule Mosbach betreut. Ein guter Anlass für VHS-Leiterin Dr. Katrin Sawatzki, sie gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Dr. Magdalena Hecht und Außenstellenleiterin Marlene Makles an einer ihrer Wirkungsstätten in der Sporthalle Guttenbach zu besuchen und die Jubilarin für ihr erfolgreiches Wirken im Dienste der Gesundheit zu würdigen.

Der Sport sei eigentlich immer schon neben ihrem Beruf als Fotografin ein schönes Hobby für sie gewesen, erzählt Bärbel Gaukel im Gespräch. Irgendwann begann sie dann mit verschiedenen Lehrgängen, um sich auch als Trainerin ausbilden zu lassen. Im Laufe der Zeit hat sie dabei eine beeindruckende Sammlung von Zertifikaten erworben, die ihre beachtliche sportliche Bandbreite zeigen: Pilates Spezial für Ältere, Rückenschule, Gelenk mobil, Bewegung 50+, Gymnastik mit Musik, Beckenboden-Venen, Osteoporose und Sport, Jazz-Tanz für Anfänger, Fitness Innovation.

Zur VHS kam sie erst mit 50 Jahren: In einem Alter, wo andere ihre sportlichen Aktivitäten langsam auf Eis legen, startete sie als Dozentin noch einmal richtig durch. Als Trainerin kann sie dabei auch ganz flexibel auf Elemente aus verschiedenen Disziplinen zurückgreifen. Und das macht sie gerne und überaus erfolgreich.

Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ihren Kursen seien durchweg begeistert, berichtete Fachbereichsleiterin Magdalena Hecht. Sie fühlten sich sehr wohl in diesen Stunden, weil ihre Trainerin auch auf individuelle Bedürfnisse eingeht und notfalls dafür spontan auch schon mal ihr für diesen Abend geplantes Programm ändert. Bärbel Gaukel weiß mit ihrer großen Erfahrung immer Rat, wenn es irgendwo zwickt oder zwackt und kann Übungsabläufe gezielt so variieren, dass sie schmerzfrei ausgeführt werden können und ihre beste Wirkung entfalten. Und das kommt offenbar ganz hervorragend an!

Mit ihrer Dozententätigkeit für die VHS will Bärbel Gaukel auf jeden Fall weitermachen. Zurzeit bietet sie verschiedene Kurse im Neckarelzer Elzstadion und in den Außenstellen Auerbach und Neckargerach an. Für Katrin Sawatzki war es ein Anliegen, in ihrer Dankesrede besonders zu betonen, wie angenehm die Zusammenarbeit in all den Jahren war. Vor allem die absolute Verlässlichkeit, mit der Gaukel ihre Kurse organisiert habe, lobte sie dabei ausdrücklich. Das sei allerbeste "Alte Schule" und keineswegs selbstverständlich.

Tatsächlich musste sie nie auch nur eine einzige Trainingsstunde ausfallen lassen. "Auch wenn es mir einmal nicht ganz so richtig gut geht", sagt die Jubilarin selbst, "ist das für mich kein Grund, eine Stunde abzusagen. Ich bin immer da." Vielleicht ist es genau diese Disziplin und ihr unerschütterlicher Glaube an die wohltuende Wirkung von körperlicher Aktivität, die sie mit ihren 80 Jahren so unfassbar jung und fit gehalten haben. Sie läuft übrigens heute immer noch eisern jeden Morgen eine Strecke von sieben Kilometern.

Aber es ist sicher auch die geistige Anregung, die sie im Umgang mit ihren Kursteilnehmern findet – und auf Reisen. Noch im September 2021 war sie zum Beispiel auf dem Jakobsweg wandernd unterwegs, reiste im vergangenen Jahr mit ihrem Enkel in die USA.

Das Leben bleibt also spannend für die ausgebildete Fotografin – gemäß dem Wahlspruch, mit dem Magdalena Hecht den Dichter Franz Kafka zitierte: "Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden."