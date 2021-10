Mosbach. (schat) Die ersten Vorschläge sind schon eingegangen, Bewerbungen sind weiterhin möglich: Drei Ehrenamtspreise – mit insgesamt 6000 Euro dotiert – vergibt die Bürgerstiftung für die Region Mosbach in Kooperation mit der Rhein-Neckar-Zeitung auch dieses Jahr wieder an Menschen und/oder Gruppen, die sich in besonderem Maße unentgeltlich für andere und/oder die Gesellschaft eingebracht haben. Nachdem man im Vorjahr einen Schwerpunkt auf Aktivitäten im Zusammenhang der Corona-Pandemie gelegt hatte, ist die Ausschreibung beim Ehrenamtspreis 2021 nun wieder völlig offen.

"Ganz bewusst", so Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung, wolle man nun den Fokus wieder in Richtung der ehrenamtlichen Engagements lenken, die es schon vor Corona gab – und glücklicherweise immer noch gibt. Und damit auch einen weiteren kleinen Schritt gen Normalität machen. Zumal die Krise dem Wert des Ehrenamts nichts anhaben konnte – im Gegenteil: Dessen Bedeutung hat unter außergewöhnlichen Bedingungen eher noch zugenommen.

Die Entscheidung, wer am Ende die drei Ehrenamtspreise 2021 erhalten soll, treffen einmal mehr die RNZ-Leser. Von einer "tollen Sache" spricht Frank Zundel mit Blick auf die Premiere des Leser-Votings beim Ehrenamtspreis 2020. Bei den Vorbesprechungen für den diesjährigen Wettbewerb sei man sich denn auch ganz schnell einig gewesen, dass auch weiterhin die RNZ-Leser ganz direkt für das Projekt oder die Aktivität stimmen können, das/die sie am meisten beeindruckt.

Damit gilt auch für den Ehrenamtspreis 2021: Unter allen Bewerbungen, die bis kommenden Mittwoch, 20. Oktober, eingegangen sind, wählt das Kuratorium der Bürgerstiftung für die Region Mosbach fünf potenzielle Preisträger aus. Unter diesen "Final Five" dürfen dann wiederum eine Woche lang die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung per E-Mail oder telefonisch abstimmen, ihren persönlichen Favoriten wählen.

Ausgelobt sind wie schon im vergangenen Jahr drei Auszeichnungen. Der erste Preis ist mit 3000 Euro, der zweite mit 2000 und der dritte Preis (als Sonderpreis des Rotary-Clubs Mosbach-Buchen) mit 1000 Euro dotiert. Dazu erhalten die Gewinner jeweils noch den eigentlichen Preis, die Ehrenamtspreis-Skulptur aus Aluminium und Holz.

"Uns haben schon einige Vorschläge erreicht", berichtet der Stiftungsvorsitzende, Postfach und Briefkasten vertragen aber freilich noch weiteren Input. "Wir freuen uns über jede Bewerbung und bleiben gespannt, welche ehrenamtlichen Projekte und Engagements uns noch präsentiert werden", so Frank Zundel.

In den Kurzbeschreibungen sollte das jeweilige Projekt mitsamt Verantwortlichen, Beweggründen und Zielen skizziert werden. Auch warum das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten eine besondere Auszeichnung verdient, sollte erläutert werden. Die Vorentscheidung – also die Auswahl von fünf Finalisten aus allen Bewerbungen – soll der Bürgerstiftung dabei möglichst schwer gemacht werden: Wenn es am Ende heißt "Wir haben die Qual der Vorauswahl", dann ist das eigentliche Ziel schon fast erreicht.

Für den Ehrenamtspreis 2021, der einmal mehr unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel steht, kann wieder jedwedes unentgeltlich und für die Gemeinschaft erbrachte Engagement vorgeschlagen werden.

Info: Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2021 mit kurzer Beschreibung des/der Ehrenamtlichen und dessen/deren Engagements sind an die Bürgerstiftung für die Region Mosbach, Hilde-Kirsch-Straße 4, 74.821 Mosbach, Telefon 06261/8465436, E-Mail: info@buergerstiftung-mosbach.de, zu richten. Einreichungen sind bis 20. Oktober möglich.