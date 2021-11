Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es war fast absehbar. Leider. Nachdem drumherum bereits ähnliche Veranstaltungen abgesagt worden waren, haben sich auch die Verantwortlichen in der Großen Kreisstadt Mosbach gegen die Ausrichtung des Weihnachtsmarkts entschieden. "Die Entscheidung fiel alles andere als leicht – aber bei Abwägung aller Umstände und den aktuellen Zahlen blieb keine andere Wahl", begründete Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach, am Montag die Absage des Mosbacher Weihnachtsmarkts. Der sollte eigentlich an den vier Adventswochenenden in einer coronakonformen Version mit zwei getrennten Bereichen am Markt- und Kirchplatz stattfinden (wir berichteten). Kurz nach der Absage aus dem Mosbacher Rathaus erreichte die RNZ eine Meldung mit der gleichen Botschaft aus Buchen. Auch dort fällt der Weihnachtsmarkt aus.

Bei der Stadt Mosbach weiß man um die Bedeutung der Entscheidung und versucht, die Hintergründe zu verdeutlichen: Neben dem Bad Wimpfener Markt, mit dem man sich in Mosbach eng abgestimmt hatte, wurden bereits am Wochenende die Weihnachtsmärkte u. a. in Heilbronn und Neckarsulm abgesagt. Den Mosbacher Markt als beinahe einzigen im weiten Umkreis stattfinden zu lassen und damit möglicherweise einen "Run" auf die Stadt zu riskieren, "wäre nicht zu verantworten und der aktuellen pandemischen Lage nicht angemessen", heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

"Bei den beengten Verhältnissen in unserer historischen Altstadt wäre die Lage nicht beherrschbar", findet Oberbürgermeister Michael Jann, der betont, dass die Entscheidung mit all ihren Konsequenzen für Beschicker, Einzelhändler, Gastronomen und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger sehr schwergefallen sei. "Aber wir haben nun mal eine Verantwortung für die Gesundheit – für Leib und Leben – der Menschen."

In enger Abstimmung mit dem Gemeinderat, der geschlossen hinter der Entscheidung stehe, sowie nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" sei dieser Weg der einzig vernünftige, ist man sich bei der Stadtverwaltung überzeugt. "Wir können die Menschen nicht auffordern, Kontakte zu reduzieren und sich sowie andere bestmöglich zu schützen, und dann gleichzeitig zum geselligen Zusammensein einladen – das wäre einfach das falsche Signal in dieser dramatischen Zeit", so OB Jann. Mosbach Aktiv und die städtische Wirtschaftsförderung seien nun dabei, alternative Aktionen zu planen, die Anreize für den Besuch der Stadt in der Vorweihnachtszeit setzen sollen.

Wirtschaftsförderer Fabian Weiß hatte am Montag allerdings zunächst die wenig erfreuliche Aufgabe, die Standbetreiber und Marktbeschicker abzutelefonieren – und ihnen die Kunde von der Marktabsage weiterzugeben. "Es gibt angenehmere Aufgaben", erklärte dazu auf RNZ-Nachfrage Weiß, der allerdings zugleich von "großem Verständnis" bei den Empfängern der unschönen Neuigkeiten berichtet. Für die meisten sei die Absage des Marktes nach den Entwicklungen der vergangenen Tage nicht unbedingt überraschend gekommen.

Gleichwohl wolle man nun nach kleinen Alternativen suchen, so Weiß. Also Möglichkeiten, auch ohne großen Markt etwa bereits georderte (und verderbliche) Ware an den Mann und die Frau zu bekommen. Dazu will man sich Mitte der Woche noch einmal intensiv beraten, mögliche Optionen beleuchten. "Es ist eine schwierige Situation", sagt Fabian Weiß, "aber wir wollen die Leute ja auch nicht im Regen stehen lassen."

Für Holger Schwing ist die Absage des Weihnachtsmarkts die "logische Konsequenz" aus den jüngsten Entwicklungen der Coronapandemie. Mosbach Aktiv trage diese Entscheidung mit, auch wenn die Nachricht vom (erneuten) Ausfall natürlich höchst unerfreulich und für die Beschicker und Einzelhändler in der Stadt sehr traurig sei. Der Vorsitzende der Händler- und Werbegemeinschaft verdeutlicht allerdings: "Auch ohne Weihnachtsmarkt lässt sich in der Stadt vorweihnachtliche Stimmung erleben", der Bummel durch die Fußgängerzone und der Besuch von Geschäften und Gastronomie – unter den bekannten Abstands-, Zugangs- und Hygieneregeln – lohne sich so oder so.

Schwing baut auf vernünftige Besucher und Kunden; einem heimeligen Weihnachts-Einkaufs-Bummel durch die historische Altstadt stehe nichts im Wege. In den Fachgeschäften wolle man jedenfalls – mit Sicherheit – dafür sorgen, dass trotz Weihnachtsmarktabsage ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt.

Update: Montag, 22. November 2021, 17.28 Uhr

Zwei-Ebenen-Weihnachtsmarkt mit Sicherheitskonzept

Mosbach. (schat) Es ist alles nicht so einfach, am Ende soll’s doch einigermaßen vergnüglich werden. "Wir haben eine vernünftige Lösung gefunden", erklärt Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann im Gespräch mit der RNZ. Und meint damit das Modell, mit dem man unter Coronabedingungen einen Weihnachtsmarkt in der Großen Kreisstadt ermöglichen will. Gemeinsam mit Mariola Hoinka (Leiterin der Tourist Information Mosbach) und weiteren Beteiligten hat man bei der Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet, das an den vier Adventswochenenden zumindest ein wenig Budenzauber in der Altstadt bieten soll. Dabei setzt man auf eine Art "Markt-Doppel": Auf dem Marktplatz wird es ausschließlich Verkaufs- und Kunsthandwerkerstände geben, auf dem Kirchplatz ausschließlich Bewirtungsstände.

Während der Bereich am Marktplatz rund um den großen Weihnachtsbaum – "den wird es natürlich geben" (Pressesprecherin Meike Wendt) – frei zugänglich sein wird, ist für den Bewirtungsbereich eine Ab- und Eingrenzung vorgesehen. "Die Fläche wird mit Bauzäunen abgesperrt", erklärt Michael Jann, am Ein- und Ausgang des Kirchplatzes soll es jeweils einen Kontrollpunkt geben, an dem wiederum Mitarbeiter einer Security-Firma den Zutritt regulieren werden. Nach Überprüfung des 3G-Nachweises werden dort dann auch die nötigen Bändchen vergeben, die Zahl der Gäste im Bewirtungsbereich wird beschränkt. "Da können wir ja keine 500 Leute rein lassen", stellt Jann klar. Die Kosten für die Security würden auf die Bewirtungsstände in gleichen Teilen umgelegt, skizziert der OB ein weiteres Detail des Konzepts, das zudem eine Trennung zwischen Essen- und Getränkeständen (Glühwein und Co.) vorsieht. Lediglich nicht-alkoholische Kaltgetränke, Tee und Kaffee dürfen in Kombination mit Essen angeboten werden.

Das mühevoll erarbeitete Konzept soll allen Anforderungen der aktuellen Coronaregelungen gerecht werden, auch denen der Warnstufe. Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt ab 26./27./28. November an allen vier Adventwochenenden, in Abstimmung übrigens mit der Stadt Bad Wimpfen, die an drei Wochenende zum Markt einlädt. Damit, so die Hoffnung und Idee, sollen eine Verteilung der Weihnachtsmarktbesucher erreicht und allzu großer Andrang vermieden werden.

Die erarbeitete Lösung ist ein Kompromiss, das weiß man natürlich auch bei der Stadt. Aber die Erwartungshaltung, dass in Mosbach ein Weihnachtsmarkt stattfinden muss, wollte man – soweit es eben möglich ist – irgendwie erfüllen. Mögliche Erfahrungen nach dem ersten Marktwochenende will man dann, so Michael Jann, in die weiteren Marktrunden einfließen lassen.