Von Ursula Brinkmann

Mosbach.Umzüge und Wohnungsauflösungen fördern so manches zutage, was vergessen war oder von dem man glaubte, es existiere gar nicht oder nicht mehr. So war es auch mit einem kleinen Stapel Feldpostbriefe, der dieser Tage in einem Mosbacher Haushalt auftauchte und der RNZ-Redaktion übergeben wurde. Geschrieben hat sie Willi L., dessen Eltern am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem zerbombten Karlsruhe nach Mosbach zogen, wohin auch ein Teil der Briefe adressiert ist. Für die RNZ sind sie Anlass, die letzten Monate des Kriegsgeschehens aus der Perspektive eines jungen Soldaten wiederzugeben, aus der Perspektive des Obergefreiten.

50 vergilbte Blätter und teils dazugehörige Umschläge umfasst das Päckchen, vier Postkarten, einen Werksausweis des Vaters, ein paar Rechnungen, zwei Schreiben an die Familie von anderen. Die Feldpostbriefe schrieb der junge Mann seinen Eltern zwischen August 1944 und März 1945, einer ist datiert auf den 31. Mai 1944. Die Stationen seines Soldatenlebens – manche nur kurze Zwischenaufenthalte – in dieser Zeit waren: Augustowo/Masuren, Warschau, Johannisburg/Masuren (heute: Pisz), Berlin, Rotenburg/Wümme, Bremen, Oldenburg. Einmal heißt die Ortsangabe schlicht "Im Osten", oft steht oben rechts einfach nur: "im Felde". Willi L. verteidigte an der Ostfront die Reste des "Deutschen Reichs" gegen die immer weiter in den Westen vordringende Rote Armee.

Die Briefe sind Zeugnisse, die einen Einblick in den Kriegsalltag geben, wie ihn der gelernte Maler aus Karlsruhe erlebt hat, erlebt hat, wie aus seinem Malerhandwerk Kriegshandwerk wurde. Er wurde zwar – zu seinem eigenen Missfallen – auch zu Malerarbeiten eingesetzt. Aber ob im Schützengraben, im Bunker oder Lazarett – Willi L. scheint das ihm Auferlegte mit stoischem Gleichmut anzunehmen, als Erfüllung seiner soldatischen Pflichten.

"Ihr braucht Euch wegen mir keinerlei Sorgen zu machen, denn es geht uns z. Zt. bestimmt sehr gut und auch Betreffs Verpflegung." Im übernächsten Satz dieses am 9. August 1944 in Warschau verfassten Briefs aber deutet sich die wahre Lage an: "Wie lange die Schweinerei hier noch dauert, ist bis jetzt noch unklar …" Das schrieb der damals 25-Jährige mitten aus der Zeit des Warschauer Aufstands gegen die deutsche Besatzungsmacht. Drei Wochen später teilt er "aus dem Felde" mit, dass seine Kompanie in ganz schweren Abwehrkämpfen liege, doch "ich persönlich habe schon Sau Dussel gehabt".

Hintergrund Die letzten Tage des alten deutschen Ostens sind fast gezählt, als der 25-jährige Obergefreite Willi L. Mitte 1944 an die Front entlang der Weichsel kommandiert wird. Die Rote Armee startet an der Ostfront eine Großoffensive. Etwa einer halben Million Soldaten der deutschen Wehrmacht stand die mehr als doppelt so große Zahl von Rotarmisten entgegen. Das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen den Soldaten an der Front und ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten in der Heimat war die Feldpost. Rund 30 Milliarden Briefe, Karten und Päckchen wurden allein auf deutscher Seite transportiert. Die Feldpost war gut organisiert und unterlag der militärischen Zensur. (ub)

Wie viele andere der Millionen Feldpostbriefschreiber sind die Zeilen des Obergefreiten die wichtige, Mut und Zuversicht spendende Verbindung zur Heimat. Viele Male ist zu lesen, dass er "noch gesund und munter" sei. Sogar "ausgezeichnet" gehe es ihm, schreibt L. am 4. Januar 1945 an die Eltern, die vom zerbombten Karlsruhe in die Zieglersmühle nach Mosbach gezogen sind. Die Sorge um sie scheint die größte zu sein, die er hat. Monatelang zermürbt ihn, dass kein Lebenszeichen von den "lieben Eltern" noch von seiner "lieben Friedel" kommt. Elfriede ist wohl seine Verlobte in Karlsruhe, denn einmal heißt es, dass mit dem ersehnten Heimaturlaub nur im Todesfall oder der eigenen Hochzeit zu rechnen wäre. Einmal darf er heim, es muss zwischen Anfang November und Anfang Dezember 1944 gewesen sein, da aus diesem Zeitraum keine Briefe existieren. Am 5. Dezember ist er "glücklich zurück an der Front" im ostpreußischen Fischborn. "Unsere Stellung ist soweit ganz gut und auch der Bunker, in dem wir wohnen."

Einen Tag später schreibt er aus dem "vordersten Graben": "In 4 Tagen werde ich Esel schon 26 Jahre, man soll nicht glauben wie die Zeit vergeht. Na, hoffentlich ist es die letzte Kriegsweihnacht." Am Heiligabend 1944 feiert der Soldat in Gedanken das Fest mit dem Lieben daheim und bringt auch seine Hoffnung auf ein Ende des Krieges zum Ausdruck: "Der Wunsch wird immer stärker, endlich für immer nach der Heimat zu dürfen, aber noch haben wir es nicht ganz geschafft …" Am Neujahrstag 1945 steht für Willi L. dann "bombenfest, dass dieses Jahr die Entscheidung dieses grossen Krieges fallen wird." So wird es kommen, nur anders als von ihm (und vielen anderen) erwartet.

L. sieht statt der ersehnten Heimat Rotenburg, Bremen und Oldenburg; aus diesen drei norddeutschen Städten kommen seine letzten Briefe und Postkarten. Das letzte Brieflein aus der Dragonerkaserne datiert vom 8. März 1945. Es enthält die Mitteilung, dass der Obergefreite am nächsten Tag zur Marschkompanie versetzt werde. "Aber macht euch deshalb keine Sorgen …" Wie alle anderen Briefe stehen am Ende die herzlichsten Grüße vom "Gnadle Willi", so der Kosename. Daheim im "Mosbachtal" wird – wie immer – notiert, wann der Brief eintrifft; es ist der 20. März 1945, sieben Wochen vor Kriegsende.

Wie das Schicksal von Willi L. in den letzten Kriegswochen verlief, dazu geben die vorhandenen Dokumente keine Auskunft. Jahre nach Kriegsende wurde bei Bauarbeiten in Berlin eine Erkennungsmarke gefunden. Sie konnte dem Obergefreiten zugeordnet werden und wurde den Verwandten in Mosbach geschickt, ist aber verschwunden. Sie lässt darauf schließen, dass der Soldat in den Kämpfen um die deutsche Hauptstadt gestorben ist. Seine Hoffnung, die er am 1. Januar 1945 niedergeschrieben hat, dass "dieses Jahr den lang ersehnten Frieden" bringen werde – sie hat sich für Willi L. nicht erfüllt …