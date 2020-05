Am Schreckhof ist unterdessen eine neue Bushaltestelle mitsamt Wendeplatz am Eingang der Siedlung geplantFotos: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Keinen Hehl aus seiner Wiedersehensfreude machte Michael Jann am Mittwochabend in der abstands- und hygieneoptimierten Alten Mälzerei. Nach einer "gefühlten Ewigkeit" durfte Mosbachs Oberbürgermeister seinen Gemeinderat endlich wieder von Angesicht zu Angesicht begrüßen. "Das lässt sich einfach durch nichts ersetzen", so Jann. Anfang März war das Gremium zuletzt zusammengekommen, dann kamen Corona und die leidlich bekannten Nebenwirkungen. Die Freude des Stadtoberhaupts über den echten Austausch in großer, weil auseinandergerückter Runde ging sogar so weit, dass er die 15 Punkte umfassende Tagesordnung noch um zwei Themen aus dem nicht-öffentlichen Sitzungsteil erweiterte – in außergewöhnlichen Zeiten sind mitunter eben auch die Sitzungsverläufe außergewöhnlich.

Doch der Reihe nach: OB Jann gab zunächst einen Überblick über die Eilentscheidungen, die er seit der letzten Gemeinderatssitzung getroffen hat. Zu den Dingen, "die keinen Aufschub geduldet haben" zählen fünf Auftragsvergaben für Kanalsanierungen in der Waldstadt und die Modernisierung der Pestalozzi-Realschule mit einem Volumen von insgesamt rund einer Million Euro.

Mehrere Millionen Euro – in Summe und über die Jahre deren acht – sieht man bei der Stadtverwaltung unterdessen durch den Zensus von 2011 verloren gegangen. Gegen die Erfassungsweise des Statistischen Landesamtes hatte man ja sogar Klage eingereicht, fast 800 Einwohner zu wenig sollen in der Großen Kreisstadt ermittelt worden sein. Auf 797 Mosbacher belief sich seinerzeit die Diskrepanz zwischen Melderegisterbestand und Zensusergebnis. Und jeder "fehlende" Einwohner bedeute durchschnittlich 100.000 weniger an Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (auf die Geltungsdekade des Zensus gerechnet).

Dass man bei der 2021 anstehenden neuen Erhebung erneut "über Nacht Einwohner verliert" (Jann), will man mit der Einrichtung einer eigenen Erhebungsstelle verhindern. Die Kosten für eine solche Stelle hätten sich bereits mit dem dritten Einwohner, der eben nicht fehlt, amortisiert, so der Oberbürgermeister. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die Einrichtung einer Zählstelle zu beantragen und entsprechende Vorbereitungen dafür zu treffen.

Die Ödnis wird erschlossen: Am Areal „Kohlen-Funke“ wird eine Verbindungsstraße gebaut, mit der zwei Gewerbegrundstücke angefahren werden können. Fotos: Heiko Schattauer

Verbesserungen verspricht sich die Verwaltungsspitze auch durch die Erschließung des Areals "Kohlen-Funke". Mit dem Bau einer Erschließungsstraße sollen die Brachflächen zwischen dem Areal der Firma Gmeinder, dem Servicezentrum beim Tüv und der Trasse der Deutschen Bahn unweit des Haltepunktes West neu geordnet werden. Die Straße soll als Zufahrt für die entstehenden Gewerbeflächen und als Verbindungsweg für Radfahrer und Fußgänger dienen. Durchgangsverkehr soll es nicht geben, dafür versenkbare Poller. Die Kosten für die Erschließung belaufen sich auf rund 530.000 Euro, die Stadtwerke investieren 90.000 Euro in notwendige Versorgungsleitungen. Für den Verkauf der beiden Grundstücke sind die Verhandlungen mit der Zagro-Group und der Operation Mobilisation bereits weit fortgeschritten.

In diesem Zusammenhang konnte OB Jann die Räte informieren, dass in den markanten alten ZG-Turm in Bälde die Konstruktions- und Planungsabteilung eines Armaturenherstellers einziehen soll. Um die Optik der geplanten Bebauungen an gut einsehbarer Stelle besorgt, fragte Gemeinderat Hartmut Landhäußer nach Einflussmöglichkeiten der Stadt. "Verbesserungen sind vorstellbar, Verschlechterung hier kaum möglich", entgegnete Michael Jann in Bezug auf den aktuellen Brach- und Ödlandzustand; baurechtliche Vorgaben seien zudem einzuhalten. Der Gemeinderat stimmte der Erschließung einmütig zu.

Ebenso einstimmig votierte man für eine Auftragsvergabe zum Umbau des Regenüberlaufbeckens in der Alten Neckarelzer Straße an den günstigsten Bieter, die Mosbacher Firma Lintz und Hinninger. Für rund 533.000 Euro soll das Regenüberlaufwerk auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.

Fortgesetzt wird zudem der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet. Der Gemeinderat gab sein "Okay" für fünf Maßnahmen, die von der Firma Osmanaj (Bad Friedrichshall) für einen Angebotspreis von rund 273.000 angegangen werden. Umgebaut werden im laufenden Jahr die Haltestellen am Kindergarten an der Solbergallee, an der Konrad-Adenauer-Straße, am Franz-Roser-Platz, an der Grundschule Minneburgstraße und am Kindergarten Richard-Wagner-Straße.

Ganz neu angelegt werden soll zudem ein Haltepunkt der Stadtbuslinie am Schreckhof. Nach erfolglosen Bemühungen um einen Grundstückserwerb innerhalb der Siedlung hat die Stadt nun eine Fläche am Eingang erstanden. Auf der ist nun die Errichtung einer neuen Haltestelle und einer Wendeplatte vorgesehen. 138.000 Euro sind hierfür einkalkuliert. Über die weitere Planung werde man informieren, so Stadtplaner Stefan Baumhackel, der zudem über ein ausgleichendes Vorhaben am Bahnhof in Neckarelz berichtete: Dort will man die beträchtliche Barriere, die durch die unterschiedlichen Einstiegshöhen der verschiedenen Züge am Bahnsteig entsteht, durch eine bauliche Maßnahme ausräumen. So soll der alte Bahnsteig auf die im Vergleich zur S-Bahn um 21 Zentimeter tieferen Einstiegshöhen von AVG-Stadtbahnen und Abellio-Regionalzügen angepasst werden. Erster Schritt ist eine Machbarkeitsstudie, die im Herbst fertig sein soll.