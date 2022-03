Noch immer als Brache präsentiert sich das ehemalige Autohausareal an der Neckarelzer Straße am Stadteingang von Mosbach. Verunreinigungen im Boden haben weitere Tests notwendig gemacht, deren Ergebnisse man bei Projektentwickler Schoofs Immobilien Frankfurt nun erwartet. Die Baugenehmigung ist inzwischen beantragt und in Bearbeitung, auf dem rund 6000 qm großen Gelände sollen ca. 50 Mietwohnungen und ein Lebensmittel-Vollsortimenter entwickelt werden. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach.Viel exponierter kann eine Baustelle nicht liegen: Mit dem Auto, der Bahn, dem Rad oder auch zu Fuß kommen täglich Tausende am ehemaligen Autohausareal an der Neckarelzer Straße in Mosbach vorbei. Wo bis vor wenigen Jahren und zuvor über einige Jahrzehnte Autos verkauft, repariert und mit allem Notwendigen versorgt worden waren, soll neuer Wohn- und Einzelhandelsraum entstehen. Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt entwickelt das rund 6000 qm große Gelände neu. Neben ca. 50 Wohnungen soll auch ein neuer Lebensmittelmarkt (Tegut) entstehen. Die Abbrucharbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, weitere bauliche Fortschritte ließen sich auf dem Areal allerdings schon länger nicht mehr ausmachen. Die RNZ hat bei Projektentwicklerin Frauke Liess von Schoofs Immobilien Frankfurt nachgefragt:

Auf Ihrer prominent gelegenen Baustelle hat sich nun seit geraumer Zeit nichts Signifikantes getan. Drumherum ist von einem "Baustopp" die Rede. Wie ist denn der aktuelle Stand der Planungen/Arbeiten bzw. was sorgt für Verzögerungen?

Momentan sind wir nach wie vor dabei, die oberirdischen Abbrucharbeiten durchzuführen. Aufgrund einer tief im Boden angetroffenen Verunreinigung durch die vorherigen Nutzungen (Tankstelle/Werkstatt) sind wir in engen Absprachen mit den Behörden – vor allem mit dem Landratsamt –, um zu klären, wie mit den Altlasten weiter verfahren wird. Hierzu waren noch weitere Tests nötig, sogenannte Slug-Tests, die die Firma HPC für uns Mitte Februar unternommen hat.

Und in der Zwischenzeit?

Wir erwarten nun die Auswertung und Stellungnahme des Fachplaners zu den Tests, um die weitere Vorgehensweise abstimmen zu können. Von einem Baustopp kann allerdings keine Rede sein.

Von erheblichen Verzögerungen aber ja schon. Wann ist mit der genannten Stellungnahme des Fachplaners konkret zu rechnen?

Ich sehe die Verzögerungen noch im normalen Rahmen an, viele nötige Arbeiten laufen ja weiterhin im Hintergrund und werden abgearbeitet, sodass der Zeitverzug so gering wie möglich gehalten wird. Ich gehe weiter davon aus, dass wir nun zeitnah Ergebnisse vorgelegt bekommen (in den nächsten ein bis zwei Wochen), die dann als Grundlage für die weiteren Absprachen dienen können.

Hatte man mögliche Altlasten mit Blick auf die vorherige Nutzung nicht bereits auf dem Schirm?

Wir wussten natürlich von der Problematik der Altlasten. Es wurden auch im Vorfeld hierzu mit den zuständigen Behörden Gespräche geführt und auch Bodenuntersuchung gemacht. Im Zuge der Untersuchungen kamen nun neue Erkenntnisse und Aspekte dazu, die nun weiter bearbeitet und ausgewertet werden müssen.

Die Größe des geplanten Tegut-Marktes war zuletzt reduziert worden, auch gab es Einwendungen von Mitbewerbern (Rewe/Norma) gegen dessen Einrichtung. Wie ist hier der Stand der Dinge?

Das Bebauungsplanverfahren ist abgeschlossen, und der Bebauungsplan ist inzwischen rechtskräftig. Und ja, es stimmt, dass es hier eine gewisse Gegenwehr von Rewe gab. Aufgrund dessen war eine erneute Offenlage nötig. Die Verkaufsfläche von Tegut musste schlussendlich um circa 110 Quadratmeter verkleinert werden.

Damit wird der Markt nun wie groß?

Der Markt wird nun eine Verkaufsfläche von ca. 1250 Quadratmetern und eine gesamte Mietfläche von ca. 1970 qm (ohne Anlieferung und Parkgarage) aufweisen.

Verzögerungen sind bei einer Projektentwicklung sicher immer unerwünscht. Wie sehr machen Ihnen die beim Vorhaben in Mosbach organisatorisch und/oder monetär zu schaffen? Und wie sieht denn nun das weitere Zeitfenster des Vorhabens aus?

Da Schoofs schon lange und sehr erfolgreich in der Projektentwicklung tätig ist, ist ein gewisser zeitlicher Puffer mit einkalkuliert. Wir haben noch im Dezember 2021 den Bauantrag für unser Vorhaben eingereicht, und dieser ist nun momentan in der Bearbeitung. Parallel laufen die Vorbereitungen der Baustelle, also Erdarbeiten etc. So kann dann zeitnah – sobald die Baugenehmigung vorliegt – mit dem Bau begonnen werden.

Bis wann sollen die Baumaßnahmen dann abgeschlossen sein?

Für die Bauarbeiten werden momentan rund 14 Monate einkalkuliert. Aufgrund der angespannten Lage im Bausektor kann es eventuell noch zu Verzögerungen kommen, die heute aber noch nicht absehbar sind.

Der Wohnraum, der vor Ort geschaffen werden soll, dürfte im Hinblick auf den großen Bedarf in Mosbach rege nachgefragt werden. Haben sich diesbezüglich schon Interessenten bei Ihnen gemeldet?

Ja, dies ist bei solchen hochwertigen Projekten eigentlich immer der Fall. Hierfür führen wir eine Liste mit Mietinteressenten. Diese wird von meinen Kollegen gepflegt, die dann auch später für die Vermietung verantwortlich sind. Jeder, der Interesse an einer Wohnung hat, kann sich gerne bei uns melden, sich informieren und sich auf diese Liste setzen lassen.