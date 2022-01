Von Noemi Girgla

Mosbach. Obwohl sie eineiige Zwillinge sind, muss man bei Franziska Händel und Claudia Mehlich zweimal hinschauen, um das auch zu erkennen. Während Mehlich eine Brille und die Haare blond trägt, hat Händel brünett gefärbt und die Sehhilfe nicht im Gesicht – jedenfalls momentan. "Das kann sich aber auch mal ändern. Wir sind da beide recht experimentierfreudig", meinen die Zwillingsschwestern, die am 3. Januar die Praxis "HNO-Zwillinge" in der Kistnerstraße in Mosbach eröffnet haben.

"Unser Traum war schon immer, uns gemeinsam selbstständig zu machen", verrät Mehlich und Händel fügt hinzu: "Das Logo für unsere Praxis haben wir schon vor zehn Jahren entworfen und zusammen gezeichnet." Diesen Traum haben die Ärztinnen sich nun erfüllt. Der Anstoß für den Schritt in die Selbstständigkeit sei vor allem aus Kollegenkreisen gekommen. Die Zeit, nun eine Praxis zu eröffnen, sei gut, der Bedarf gerade im ländlichen Raum groß – was ein Blick ins volle Wartezimmer der neu gegründeten Praxis für Hals-, Nasen-, Ohrenkunde bestätigt.

Tatsächlich hatten die Schwestern schon seit einer Weile die Augen nach so einer Möglichkeit offengehalten. "Wir haben aber darauf gehofft, dass die Kassenärztliche Vereinigung zwei Sitze ausschreibt. Es war uns immer wichtig, dass wir nicht nur Privatpatienten behandeln, sondern eben auch Kassenpatienten aufnehmen können", begründen sie ihre Entscheidung für die Große Kreisstadt – denn hier gab es diese Ausschreibungen, und sie konnten ihren lang gehegten Plan endlich in die Tat umsetzen. "Dass wir wirklich Zwillinge sind, hat einige Patienten erst einmal irritiert. Manche dachten, der Name der Praxis sei auf das Sternzeichen zurückzuführen. Aber alle fanden das super", blicken Händel und Mehlich auf die ersten Wochen.

Als die Schwestern im Teenageralter nach Heidelberg zogen, besuchten sie zunächst die selbe Schule. "Dort wurden wir aber oft miteinander verglichen. Das hat uns so gestört, dass wir beide gewechselt und an verschiedenen Schulen das Abitur gemacht haben", erzählen sie. Für beide sei schon früh klar gewesen, dass sie Medizin studieren wollten. "Wir hatten zwar Ärzte in der Familie, aber eben auch Erkrankungen. Was dahintersteckt, hat uns neugierig gemacht, und wir wollten mit Menschen arbeiten und ihnen helfen."

Dass sich beide für eine Spezialisierung in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde entschieden, kam von selbst. "Wir haben im Studium alles zusammen gemacht. Waren gemeinsam in den Seminaren, haben für die Prüfungen gelernt und sie abgelegt, haben die gleichen Fach-Blöcke durchlaufen", erzählen sie. Ausschlaggebend für die fachliche Spezialisierung sei gewesen, dass sie in einem medizinischen Bereich arbeiten wollten, den man sowohl in der Klinik als auch selbstständig – in einer eigenen Praxis – ausüben kann. "Das geht eben nicht in jedem Bereich", geben Händel und Mehlich zu bedenken.

Nach dem Studium absolvierten die Schwestern mehrere Stationen, arbeiteten in größeren Kliniken und Praxen in der näheren und ferneren Region. "Um Erfahrungen in so vielen Bereichen wie möglich zu sammeln." Entsprechend groß ist das Spektrum, das sie nun in Mosbach abdecken können.

Dass die Beziehung zwischen den Zwillingen eine ganz besondere ist, macht sich auch im Alltag bemerkbar. "Es ist schon verrückt, ich habe einen Gedanken und Claudia führt ihn fort. Wir wissen einfach, was im anderen vorgeht", beschriebt das Franziska Händel. "Für die Arbeit ist es super", hebt ihre sechs Minuten ältere Schwester hervor. "Wir sind uns mental so nah, dass vieles selbstverständlich für den jeweils anderen ist. Das ist für die Patienten von Vorteil, gerade, wenn die eine die andere mal vertreten muss."

Sowieso konnten sich die beiden nicht vorstellen, mit jemand anderem eine Praxis zu führen. "Geschäftsbeziehungen können auseinandergehen, das sehen wir immer wieder. Aber Zwillinge kann man nicht trennen", sind sie überzeugt. Ihr Werdegang habe sie immer wieder zusammengeführt, auch wenn sie sich dazu entschieden haben, die Schulzeit jeweils separat zu bestreiten. "Die Vergleiche waren dann an der Uni kein Thema mehr. Da waren wir zwei ganz normale Studentinnen, und dass wir Zwillinge sind, hat keine Rolle mehr gespielt. Das Studium hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt", resümieren sie.

Nun führen Claudia Mehlich und Franziska Händel gemeinsam das frisch gegründete Familienunternehmen, von dem sie so lange geträumt haben. "Wir ergänzen uns einfach gut. Privat und beruflich. Unsere Kinder wachsen wie Geschwister auf, und wir üben zusammen einen Beruf aus, den wir lieben. So verbringen wir die meiste Zeit gemeinsam – und finden Sie mal jemanden, den sie 24 Stunden riechen können", scherzen die Hals-, Nasen-, Ohren-Ärztinnen.

Sollten sich Haarfarben und Brillen mal wieder ändern, lassen sich die HNO-Zwillinge in einem (zumindest kleinen) Punkt bei der Arbeit dann doch unterscheiden: Mehlich trägt ihr Namensschild rechts, Händel bevorzugt links. Wenn man ihnen gegenübersitzt, kann man das aber natürlich auch einfach lesen ...