Nicht nur am Friedhof Lohrbach geht es eng zu, wenn der Dreiseitenkipper des Bauhofs eingesetzt werden muss. Für den angejahrten Laster sollte nun Ersatz beschafft werden – was sich als gar nicht so einfach herausstellte. Foto: zg

Mosbach. (schat) Manchmal ist es halt tatsächlich so – und weniger ist mehr: Weil annähernd alle potenziellen Ersatzfahrzeug für den in die Jahre gekommenen MAN-Dreiseiten-Kipper des städtischen Bauhofs mittlerweile zu breit aufbauen, sah sich Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann nun zu einer Eilentscheidung veranlasst, über deren Hintergrund er den Gemeinderat in jüngster Sitzung aufklärte.

Das Ausgangsproblem: Das Bestandsfahrzeug ist seit nunmehr 16 Jahren im Dauereinsatz unter verschiedensten Rahmenbedingungen, unter anderem ist es auch im strapaziösen Winterdienst unterwegs. Entsprechende Alters- und Verschleißerscheinungen würden demnach mehr und mehr sicht- und spürbar. Ersatz musste also her. Und um zu vermeiden, dass der alte Laster von heute auf morgen ausfällt, bemühte man sich von Verwaltungsseite um ein Nachfolgemodell.

Diese Bemühungen eröffneten allerdings das nächste Problem: Bei Testfahren mit verschiedenen Vorführfahrzeugen habe sich schnell gezeigt, dass allesamt zu breit, zu hoch oder zu lang waren, um die gestellten Aufgaben vollumfänglich erfüllen zu können. Zu den Einsatzgebieten des Kippers (etwa für Splitt-Anlieferungen oder ähnliches) zählen nämlich auch Friedhöfe und Spielplätze im Stadtgebiet, die oft nur über schmale Wege oder Zufahrten erreich- und befahrbar sind.

Der alte MAN mit einer Breite von 2,30 und einer Höhe von 2,90 Metern war dafür gerade noch geeignet, aktuell auf dem Markt erhältliche Fahrzeuge mit vergleichbarer Ausstattung/Funktionsweise sind hingegen nahezu durchgehend breiter oder höher.

"Nach weiterer Suche konnte die Firma MAN ein Fahrzeug anbieten, das bezüglich Abmessungen, benötigter Zuladung und Motorisierung alle Erfordernisse erfüllen kann", führte OB Jann zum Fortgang der Nachfolgeregelung für "MOS-2203" an. Weitere Hersteller seien leider nicht zu finden gewesen.

Da allerdings auch bei den Lastern der TGM-Reihe ein Modellwechsel inklusive Abmessungsveränderungen anstand, war – so Jann weiter – schnelles Handeln angesagt. Um sich also noch eines der wenigen verfügbaren kompakteren Modelle zu sichern, orderte der Oberbürgermeister per Eilentscheidung ein Exemplar aus der auslaufenden Reihe. Die für die Beschaffung nötigen Mitteln von 142.000 Euro waren bereits im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt, heißt es in der Mitteilung zur Eilentscheidung abschließend.