Fitnessfreunde können im Mosbacher Fitnessclub „SmileFit“ wieder ran an die Gewichte. Ein Corona-konformes Konzept macht es möglich. Foto: zg

Von Alexander Rechner

Mosbach. An Geräten trainieren, um Herz und Kreislauf auf Trab zu bringen, Ausdauer zu trainieren oder überflüssige Pfunde purzeln zu lassen. So mancher Sportbegeisterte in der Region sehnt die Wiedereröffnung der Fitnessstudios herbei. Im Corona-Winter kann die Vorstellung, unter Hanteln zu schwitzen oder auf dem Laufband zu keuchen, fast schon eine verlockende, weil Abwechslung versprechende Vorstellung sein. Doch die Fitnessstudios sind geschlossen.

Alle? Nein. Im Mosbacher Club "SmileFit" war es vergangenen Freitag wieder soweit: Nach der erneuten Zwangspause im November öffneten sich dort die Türen, zumindest teilweise. "Das Ordnungsamt hat unser Konzept und dessen Umsetzung genau überprüft und uns grünes Licht für die Wiedereröffnung gegeben", sagt Club-Leiter Phil Ehrmann.

Der Wunsch, den Club wieder öffnen zu können, lag auf dem Tisch des Ordnungsamtes der Stadt Mosbach. In seiner Stellungnahme gegenüber der RNZ heißt es: "Die Öffnung des Fitnessstudios ,SmileFit’ hat in den letzten Tagen für Diskussionen gesorgt. Gerade in Zeiten, in denen der Inzidenzwert fast täglich neue Höhen erreicht und weitere Einschränkungen zu erwarten sind, scheint dies für viele nicht nachvollziehbar zu sein." Nach der aktuelle Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg müssen unter anderem Fitnessstudios schließen.

Jedoch: Ausgenommen sei die Nutzung für den Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts, betont die Stadtverwaltung. "Diese Regelung hat der Betreiber des großflächigen Fitnessstudios SmileFit zum Anlass genommen, im Rahmen eines schlüssigen Hygienekonzeptes sein Fitnessstudio in mehrere Bereiche zu unterteilen." Für jeden Bereich bestehe laut der Stadtverwaltung ein gesonderter Zugang, so dass es auf den Wegen in die Trainingsbereiche zu keinen Überschneidungen komme.

Die Räume selbst seien für das zulässige Training zu zweit in einem bestimmten Zeitfenster freigegeben. Die Trainingsbereiche seien luftdicht voneinander getrennt, ein Luftfilter mit Filterfunktion für Viren dauerhaft im Einsatz. "Der Betrieb des Fitnessstudios ist demnach kraft Gesetzes zulässig, und es bestand seitens des Ordnungsamtes kein Anlass, eine Untersagung auszusprechen", teilt die Mosbacher Stadtverwaltung der RNZ auf Anfrage mit.

"Das Corona-konforme Konzept haben wir uns in der Familie selbst überlegt", erläutert Phil Ehrmann, der mit seinen Eltern im Club penibel auf die Einhaltung der Vorschriften achtet. Die etwa 2000 Quadratmeter große Trainingsfläche ist in unterschiedliche Bereiche eingeteilt worden. "Diese Sektionen haben wir mit luftdichten Planen, die wir an Decke und Boden jeweils fixiert haben, getrennt", schildert Ehrmann.

Darüber hinaus wurden Luftfileranlagen aufgestellt. "Die Geräte laufen während den Öffnungszeiten durchgängig." Die Mitglieder können dabei maximal 75 Minuten ihre Muskeln stärken, dann sind die nächsten dran. "Dazwischen sind regelmäßig 20 Minuten Pausen, in denen gelüftet wird", erläutert Ehrmann sein Konzept. Maximal zwei Sportler pro Bereich dürften gleichzeitig trainieren. Die verwendeten Sport- und Trainingsgeräte müssten diese dann nach jeder Benutzung sorgfältig desinfizieren. "Darüber hinaus reinigen auch wir die Geräte", fügt der Club-Chef hinzu.

Bevor Sportbegeisterte loslegen können, müssen sie sich auf der Internetseite des Clubs für eine konkrete Uhrzeit und einen Bereich anmelden, sich einbuchen. Das Angebot, Gutes für sowohl Körper als auch Geist zu tun, werde bereits rege genutzt, so Ehrmann.

Bundesweit habe man mit dem Konzept für Aufsehen gesorgt, sagt der Club-Chef: "Wir haben bereits Anfragen vorliegen, wie wir den Neustart Corona-konform ermöglicht haben." Schließlich sei die Fitnessbranche wegen der Coronakrise derzeit ausgeknockt.