In der Waldstadt schreiten die Arbeiten des neuen katholischen Kindergartens voran: Zurzeit werden die Fenster eingebaut. In den Räumen sind die Elektro- und Datenleitungen bereits verlegt. Auf dem Dach soll noch eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Foto: A. Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Noch hängen Kabel von der Decke, aber der Neubau des katholischen Kindergartens in der Waldstadt macht sichtbar Fortschritte. Ganz zur Freude von Pfarrer Dr. Stefan Rencsik, Leiter der Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar ("Mose"), und Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Manfred Bopp. Der Rohbau steht, das Dach ist gedeckt, nun folgt der Innenausbau. Zurzeit werden die Fenster geliefert und eingebaut.

Trotz der Corona-Pandemie schreiten die Arbeiten bislang nach Plan voran, erläutert Architekt Bertold Nohé zufrieden im Beisein von Juliane Knapp, Abteilungsleiterin Hochbau, und Anja Spitzer von der Stadtverwaltung Mosbach. Die Mitarbeiter der beauftragten Firmen haben termingerecht losgelegt. Im Sommer kommenden Jahres sollen die Kinder ihr neues Zuhause dann erstmals erstürmen und erobern können.

Emsig bohren, hämmern und schrauben die Handwerker derzeit auf der Baustelle neben der Kirche St. Bruder Klaus. Kilometerlange Elektroleitungen sind bereits in den Wänden und Decken verlegt. "Der künftige Kindergarten wird zukunftsorientiert ausgestattet sein", sagt der Architekt. In den Räumen liegen auch Datenleitungen. Die Digitalisierung hinterlasse mit dieser technischen Infrastruktur moderne Spuren in dem Neubau. Damit entspreche der Kindergarten auch modernen Standards.

Die katholische Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar will mit dem Neubau auch ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. "Unser Stiftungsrat hat beschlossen, eine Fotovoltaikanlage inklusive eines Batteriespeichers anzuschaffen", erläutern Pfarrer Stefan Rencsik und Manfred Bopp. Ganz im Sinne der Erzdiözese Freiburg: Denn diese möchte bis zum Jahr 2030 als erste Diözese in Deutschland klimaneutral werden. "Deshalb haben wir als Kirchgemeinde beschlossen, diese sinnvolle und gut angelegte Investition zu tätigen", sagt Pfarrer Rencsik. Mit dem aus dem Sonnenlicht gewonnenen Strom werden die Geräte im Kindergarten betrieben und das Licht in den Gruppenräumen brennen. "Denn die Fotovoltaikanlage dient dem Eigenbedarf", so der Architekt.

Das neue Zuhause der Waldstädter Kinder wird nicht nur Gruppenräume, sondern Büro- und Sozialräume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einen Mehrzweckraum umfassen. In diesem können die Kleinen dann Gymnastik machen. "Wir haben dort einen speziellen Bodenbelag vorgesehen", erläutert Bertold Nohé. Darüber hinaus könne der Raum auch für andere Zwecke wie Elternabende genutzt werden. Aber das ist längst nicht alles: Im Untergeschoss werden künftig die Pfadfinder des Stammes Maximilian Kolbe Mosbach-Waldstadt ihr neues Domizil erhalten. "Die Kosten dafür übernehmen wir als Kirchengemeinde", sagt Manfred Bopp.

Apropos Kosten: Die befinden sich derzeit ebenso wie der Zeitplan im vereinbarten Rahmen, erklären die Verantwortlichen. Der für rund 80 Plätze ausgelegte, viergruppige Kindergarten hat indes schon eine bewegte Geschichte hinter sich: So mancher Stein musste aus dem Weg gerollt werden. Intensive Beratungen, auch mal hinter verschlossenen Türen, waren hierfür erforderlich. Denn für den Bau der neuen Immobilie, welche die alten Einrichtungen des evangelischen und des katholischen Kindergartens ersetzen wird, sind in der Vergangenheit schon die Kosten von rund drei auf heute circa 4,1 Millionen Euro gestiegen. Und angesichts klammer Kassen standen damals die Verantwortlichen in der katholischen Kirche, der Stadtverwaltung und im Gemeinderat vor einer Herausforderung. Schließlich müssen die katholische Kirche als Bauherrin und die Stadt Mosbach als Zuschussgeberin (insgesamt 2,68 Millionen Euro) diese Summe stemmen. Umso größer ist bei den Beteiligten die Freude, dass der Neubau des Kindergartens zurzeit nach Plan verläuft.

Und wenn das Projekt in Zukunft so weitergeht, werden die Türen der nagelneuen Einrichtung nächstes Jahr geöffnet, damit die Waldstadt-Kinder dann in ihr neues Zuhause einziehen können.