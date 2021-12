Von Stephanie Kern

Mosbach. "Was wird aus dem Waldstadt-Kindergarten?" Diese Frage stellte die Rhein-Neckar-Zeitung bereits vor ziemlich genau fünf Jahren. Inzwischen ist dort einiges passiert, die Außenanlage ist sogar schon fertig und auch von außen sieht das neue Haus für die Kinder schon ziemlich fertig aus. Ziemlich, aber eben noch nicht vollständig.

"Eigentlich hätten die Kinder den neuen Kindergarten schon zum Start des neuen Kindergartenjahres im September 2021/22 beziehen sollen", sagt Jule Pani. Die Waldstädterin ist im Elternbeirat des katholischen Kindergartens, der zurzeit in Containern untergebracht ist. Ihr Sohn besucht die Einrichtung seit September 2020. "Er kennt eigentlich nur den Kindergartenbetrieb im Container." Nachdem der Einzug auf Oktober und dann noch auf November verschoben wurde, folgte Anfang November der nächste Elternbrief: Es wird womöglich April, bis man den neuen Kindergarten nutzen kann. "Warum dauert das so lange?", fragt auch Nina Hernandez, ebenfalls Elternvertreterin. "Die Stimmung unter den Eltern geht derzeit Richtung Resignation", verdeutlicht Jule Pani. Denn neben der aktuellen Betreuungssituation im Container ("Es ist dunkel, laut und zugig") sei man auch über die Kommunikation mit den Eltern irritiert. "Wir wissen von einem Wasserschaden, aber was genau los ist, warum es so lange dauert, darüber wissen wir gar nichts", sagt Nina Hernandez. "Es kam eine reine Information – man könnte doch mit uns Eltern auch mal in den Dialog treten", meint Jule Pani.

"Wir haben Probleme mit verschiedenen Gewerken, Lieferschwierigkeiten und dazu kam dann leider ein ziemlich erheblicher Wasserschaden", berichtet bei einem Abnahmetermin Manfred Bopp, der als Pfarrgemeinderatsmitglied den Bauherren (die katholische Kirche) vertritt. "Wir haben alles versucht, um den Termin zu halten, aber es war nicht möglich", erklärt er.

Durch den Wasserschaden sei der komplette Bauablauf durcheinandergeraten, sagt Hermann Sommer (Harrer-Ingenieure, Karlsruhe), der die Bauaufsicht leitet. "Und bei allem, was mit dem Thema Haustechnik zu tun hat – Heizung und Elektro – haben wir extreme Lieferschwierigkeiten." Verantwortlicher Architekt ist Berthold Noe (Fahrenbach). "Wir verstehen die Eltern durchaus, aber wir können es gerade nicht beeinflussen. Wir wären selbst gottfroh gewesen, den Termin zu halten", meint er vor Ort. Nach dem Wasserschaden habe man sich streng an die Vorgaben halten müssen. Neben Reparatur und Trocknung musste auch ein großer Teil des Dachs erneuert werden. "Es hat im Bereich der Dachdurchführungen reingetropft – es hat einfach auch gedauert, das wieder aufzubauen", erläutert Hermann Sommer. "Es war aber klar, dass der Schaden so saniert werden muss, dass für die Kinder kein Problem entsteht." Seit zweieinhalb Jahren ist Sommer mit der Baustelle befasst, bei Berthold Noe sind es sogar schon acht Jahre. "Wenn man dann auf der Zielgeraden ausgebremst wird, ist das schon mehr als ärgerlich", meint Sommer.

Man habe bis zum Schluss gehofft, den Termin noch irgendwie halten zu können. Um ihn nicht weiter zu verzögern, habe man auch die Lieferung der Möbel nicht gestoppt. "Die Möbel stehen nun in der Kirche", so Manfred Bopp.

"Für diese Woche habe ich einen Gesprächstermin mit allen beteiligten Firmen angesetzt. Wir werden alle Liefertermine abfragen, um dann den Eltern ganz definitiv vor Weihnachten einen Einzugstermin nennen zu können. Ich will Lösungen und keine Schuldzuweisungen", stellt der Ehrenamtliche klar.

Eine gute Nachricht haben Pfarrgemeinderat und Architekt: Das Außengelände des neuen Kindergartens ist fertig. Leider kann/darf es noch nicht genutzt werden. Birgit Dallinger (Büro Kern, Möckmühl) hat es in Anlehnung an den neuen Spielplatz im LGS-Park mit den Mitarbeitenden von "Werkstatt Spielart" entworfen. Der Tüv hat es auch schon abgenommen. Bespielt werden kann es aber erst, wenn auch der Kindergarten seine Türen final öffnet.

Apropos Außengelände: Das wurde am provisorischen Standort des Container-Kindergartens kurzerhand abmontiert – etwas, das bei Kindern und Eltern ebenfalls für Ärger gesorgt hat. Klettergerüst und Überdachung wurden abgebaut. Das Klettergerüst ist inzwischen wieder zurück, die kleine Überdachung, die im Sommer als Sonnenschutz dient, wurde allerdings schon auf dem neuen Außengelände integriert. Aufgrund des Bauablaufs und des Zeitplans der beteiligten Firmen sei das nicht anders möglich gewesen. Ansonsten hätte man die Firma wiederholt kommen lassen müssen – ein Faktor, der auch das Baubudget belastet.

"Wir würden uns schon wünschen, dass für die Kinder, die jetzt weiterhin in den Containern bleiben müssen, pädagogische Höhepunkte gesetzt werden und dass sie eventuell das Außengelände des evangelischen Kindergartens mitnutzen dürfen", sagt die Elternvertreterin Nina Hernandez.

Das Ende der unendlichen Geschichte um den Neubau des Kindergartens in der Waldstadt ist langsam in Sicht. Noch bis Weihnachten, das verspricht Manfred Bopp, werden die Eltern erfahren, wann der neue Kindergarten bezogen werden kann. Ein Geschenk, auf das man sich (hoffentlich) freuen kann ...