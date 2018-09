Von Manon Lorenz

Mosbach. "Beproben, analysieren, aufdecken, informieren" - mit diesen vier Schlagwörtern umschreibt der "VSR-Gewässerschutz" aus Geldern in Nordrhein-Westfalen seine Arbeit. Der Verein, der seit 1981 besteht und ursprünglich "zum Schutz des Rheins und seiner Nebenflüsse" entstanden ist, geht bundesweit gegen Gewässerbelastungen vor. So untersucht der Verein beispielsweise den Nitratgehalt im Grundwasser und erstellt detaillierte Nitratkarten, die eine Übersicht über regionale Belastungen in ganz Deutschland geben.

Mit seinem mobilen Labor tourt Diplom-Physiker Harald Gülzow zwischen Mai und Oktober deshalb quer durch die Republik und untersucht Wasserproben aus privaten Brunnen. "Im nächsten Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Neckartal", erzählt der Umweltschützer, der am Montag mit seinem Labormobil und in Begleitung eines Gehilfen auch auf dem Mosbacher Marktplatz Halt machte. Innerhalb eines Zeitfensters von zwei Stunden konnte man das Wasser aus dem heimischen Garten untersuchen lassen. Ein Angebot, das gut angenommen wurde - nach einer Stunde lagen bereits 17 Wasserproben vor und die Nachfrage hielt an.

Die schnellste Untersuchung, die sogenannte "Gießwasser-Untersuchung", bei der das Wasser auf die drei Parameter Nitrat, Salz und Säure hin untersucht wird, führte Gülzow direkt vor Ort durch. "Sinnvoll ist diese Untersuchung, wenn das Wasser nur zum Bewässern im Zier- und Obstgarten genutzt wird", so der Umweltschützer.

Proben für die umfangreichere "Brauchwasser-Untersuchung", bei der das Wasser auch bakteriologisch untersucht wird, müssen hingegen im Labor bearbeitet werden. Diese Untersuchung sei geeignet, wenn das Wasser hygienisch sein muss, sprich, wenn man es zum Gemüse gießen, Planschbecken befüllen oder Tiere tränken nutzen möchte, so Gülzow.

Die umfassendste Prüfung ist die "Trinkwasser-Untersuchung", bei der das Wasser unter anderem auf Pestizide kontrolliert wird. Und auch dieses Angebot wurde wahrgenommen. Von Stefan Eckert zum Beispiel, Vorstandsmitglied des Bogenschützen-Clubs Neckargerach, der wissen möchte, ob das Wasser, das aus einer Quelle auf dem Vereinsgelände sprudelt, nicht nur zum Händewaschen, sondern auch zum Trinken geeignet ist.

Die abgegebenen Proben, die Harald Gülzow in seinem Vor-Ort-Labor am Marktplatz auf den Nitrat-, Salz-, und Säuregehalt untersuchte, lieferten unbedenkliche Zahlen. "Das sind bisher wunderschöne Ergebnisse", meinte der Wasserspezialist, der allerdings davor warnt, diese zu verallgemeinern. Da Nitrat ein Bestandteil von Dünger ist, sei der Gehalt in Wasser aus dem Stadtgebiet geringer als in Gebieten, in denen Landwirtschaft vorherrscht.

Im Normalfall sollte man sein Wasser alle drei Jahre kontrollieren lassen, lautet der Rat des Experten. "Außer es kommt in der näheren Umgebung zu Baumaßnahmen, durch die sich die Grundwasserbewegung verändert." Die ersten Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen aus Mosbach und der Umgebung sind voraussichtlich ab Dezember im Internet einsehbar.

Info: www.vsr-gewässerschutz.de