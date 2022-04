Von Pia Geimer

Mosbach. Kann man jemanden mit gerade mal Mitte 60 als Altmeister bezeichnen? Vielleicht nicht, aber egal – Urban Priol, der Mann mit der markanten Frisur und den bunten Hemden, ist derzeit einer der profiliertesten und sprachgewaltigsten Meister seiner Zunft. Von seinem Tempo und seiner Energie, mit der er fast drei Stunden Programm füllt, ohne dass es auch nur eine einzige Sekunde zu lang wirken könnte, fühlt man sich im Publikum manchmal schier überwältigt. Seine wohlgesetzten, manchmal fast beiläufig in einem Nebensatz "hingeschnuddelten" Pointen, die seinem skurrilen, überaus cleveren und sprachgewandten Humor entspringen, lassen dem Zuhörer kaum Zeit, richtig zu lachen – schon geht es weiter mit dem nächsten Satz, dem nächsten Thema, dem nächsten Aufreger.

Wer sich einfach gerne einen Abend lang nett berieseln lassen will, der ist bei Urban Priol falsch: Man muss schon genau zuhören und schnell mitdenken, aber das schätzen seine eingeschworenen Fans auch ganz besonders an ihm. Am Donnerstagabend konnte man ihn in der Alten Mälzerei in Bestform bewundern: Immer topaktuell und auf dem neuesten Stand der Dinge ist er in seinem Soloprogramm "Im Fluss", das er vermutlich alle paar Tage ändert. Und es gelingt ihm das fast Unmögliche für einen Kabarettisten in diesen schwierigen Zeiten: Mit Takt und Geschmack trifft er den richtigen Ton, sodass man sich als Zuhörer einen Abend lang erholen kann, ohne all das Schreckliche, das uns die Nachrichten ins Haus tragen, einfach zu negieren. So etwas will gekonnt sein, und Urban Priol schafft das mit seiner ganzen Erfahrung und Klugheit auf bemerkenswerte Weise – Chapeau!

Seine herrlichen Tiraden, die zu Markenzeichen geworden sind – sie tun manchmal so gut! Priol hat dabei keine Manschetten, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen, ganz ohne Zeigefinger und ohne die Klaviatur der Schuldgefühle zu strapazieren. Vor seiner spitzen, in vielen Dialekten und typischen Tonfällen geschulten Zunge ist niemand sicher, ob brutale Despoten mit langen Tischen und Minderwertigkeitskomplexen, breitspurig einherstampfende Ministerpräsidenten oder andere politische "Blendgranaten", sie alle kriegen von ihm ihr Fett ab.

Natürlich dürfen auch die Klassiker wie "Putins oberster Gasableser" mit seiner feisten Lache, Kretschmann, "Angie" oder "der Dicke" nicht fehlen, aber Urban Priol schafft sich auch mehr und mehr die neuen Ampelmännchen drauf und lässt "Kallmeidroppe Lauterbach" oder gewisse liberale "Heißluftgebläse" persönlich zu Wort kommen, die den Koalitionsvertrag in "Gelbe Seiten" verwandelt haben.

Dass Priol nie ein Freund der Parteien mit C vorne dran war, ist kein Geheimnis. Aber auch in der Opposition bieten die ihm natürlich weiterhin Material für allerlei witzige Wortspiele und beißenden Spott. Vor allem die Innovationsbestrebungen ihres neuen sauerländischen Oberhaupts, dem es sicherlich in den "Iden des Merz" gelingen wird, mit lauter frischen Gesichtern wie "Miss Ernte Klöckner", dem Euro-Helge und anderen Altgedienten die CDU zu einer "modernden Volkspartei" zu transformieren. Es kommt tatsächlich auf einzelne Buchstaben an, man muss schon ganz genau hinhören, um alle seine kleinen Spitzen mitzubekommen.

Virtuos und wie absichtslos lässt sich der Meister der scharfen Feder von Thema zu Thema tragen. Von der Inzidenzen-Auktion "Wer bietet mehr?" und dem Schlingerkurs der Ministerpräsidenten zu der bipolaren Störung, die man als derzeitiger Wirtschafts- und Energieminister fast zwangsläufig entwickeln muss, bis zur Klimakrise und den eher lächerlichen Versuchen eines großen deutschen Automobilherstellers, dieser durch Einstampfung der hauseigenen Metzgerei entgegenzutreten.

Vor allem die "A-Geigen" der Welt lässt er dabei in Reihen antreten, träumt von einer Rückkehr zur globalen Wildbeutergesellschaft. Ab und an genehmigt er sich kleine Abschweifungen in die griechische Mythologie oder in seine Jugend in den 70ern, als "Haschtag" noch etwas ganz anderes bedeutete als heute und sich noch niemand Gedanken darum machte, wie man Querdenker am Radikalisieren hindern kann.

Nach drei Stunden ging ein großartiger Abend mit dem kleinen Mann aus Aschaffenburg zu Ende, der wohl definitiv einer der größten Kabarettisten unserer Zeit ist.