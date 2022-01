Von Heiko Schattauer

Mosbach. Drei, zwei, eins – und Kamera ab: Als Live-Sendung aus Mosbach lief am Mittwochabend der Neujahrsempfang der Handwerksjunioren Neckar-Odenwald-Kreis unter dem Titel "Handwerk trifft Politik". Im Scheinwerferlicht des Studios in der Sparkasse Neckartal-Odenwald standen prominente Gäste, die man zum verbalen Schlagabtausch geladen hatte: Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, auf der einen Seite, Thomas Bürkle, Vizepräsident des Baden-Württembergischen Handwerkstags, auf der anderen Seite. Und zwischendrin als routinierter "Ringrichter" SWR-Moderator Alexander Dambach. Der musste allerdings, um es vorwegzunehmen, weder Ermahnungen aussprechen noch einen der Duellanten anzählen – der konstruktiv-kritische Austausch zu aktuellen Themen blieb ohne Tiefschläge und lief jederzeit fair ab.

Doch der Reihe nach: Aufgrund der aktuellen Pandemielage hatten sich die Handwerksjunioren entschieden, die 13. Auflage des Neujahrsempfangs als virtuelle Diskussionsrunde zu organisieren. Im Übertragungsraum der Sparkasse in Mosbach fanden sich neben den drei Protagonisten vor der Kamera noch zwei ganz wichtige Nebendarsteller: Daniel Bader und Arno Meuther von den Bild- und Tonspezialisten "live art" sorgten dafür, dass Hauk, Bürkle und Dambach auch auf den Bildschirmen der zugeschalteten Empfangsteilnehmer gut rüberkamen. Der Vorteil der Alternativveranstaltung: Man konnte sie dank Livestream bequem vom heimischen Sofa aus verfolgen, "wenn Sie möchten, können Sie sich auch ein kühles Feierabendbierchen dazu aufmachen", begrüßte Moderator Dambach die durchschnittlich rund 60 Zuschauer in der Ferne (auf youtube waren es am Ende 130 Aufrufe).

Livestream des aus Mosbach übertragenen Neujahrsempfangs der Handwerksjunioren. Foto: Heiko Schattauer

In den folgenden gut 60 Minuten arbeiteten sich die Hauptdarsteller nach einem einleitenden Einspieler von Gastgeber Martin Graser (als stv. Vorstandsvorsitzender der SPK Neckartal-Odenwald) durch die Themen, die das Handwerk derzeit und in Zukunft umtreiben (werden). Handwerker und Unternehmer Thomas Bürkle lieferte dabei regelmäßig die Vorlagen für sein Gegenüber aus der Politik, die Peter Hauk als erfahrener Minister auch durchaus zu verwerten wusste. Zumal die beiden Diskussionspartner die Dinge zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber nicht selten mit einem ähnlichen Fokus betrachteten.

So war man sich einig, dass in Sachen Bürokratieabbau schon viel geredet, aber noch zu wenig gehandelt worden sei. Freudig zur Kenntnis nahm Thomas Bürkle ("da geht viel zu viel Zeit für drauf") in diesem Zusammenhang das Versprechen des Ministers, dass sich da "im nächsten Vierteljahr" nun Erleichterndes tun werde. Auch die Digitalisierung biete hier vereinfachende Möglichkeiten, auch wenn es in diesem Bereich etwa in der Ausbildung (Schulen) einer umfangreichen Nachrüstung bei der Ausstattung und bei der Lehrerweiterbildung bedürfe. Rund 200 Millionen Euro, so Thomas Bürkles Einschätzung, seien da zeitnah zu investieren. Schließlich habe sich die Arbeitswelt der Handwerker massiv verändert. "Heute geht es doch nicht mehr um Schlitze klopfen, sondern um Smart Home und dergleichen", skizzierte der Stuttgarter anhand eines Beispiels aus der Elektrobranche. Peter Hauk betonte, dass für ihn die Ausbildung hier so dezentral wie möglich bleiben müsse, da müsse man "bis an die finanzielle Schmerzgrenze gehen", so der Minister.

Vor laufenden Kameras in den Fokus rückten auch Themen wie erneuerbare Energien, Rohstoffpreise, Mindestlohn, Coronahilfen und der Dauerbrenner Nachwuchs- und Fachkräftemangel. "Handwerk hat sich positiv verändert, das müssen wir nur besser transportieren", befand Thomas Bürkle mit Blick auf die Nachwuchswerbung, die nach Peter Hauk die Handwerker auch direkt in den Schulen betreiben sollten.

Ehe der Vorsitzende der Handwerksjunioren, Reinhold Lingner, den Hauptdarstellern für die unterhaltsame Gestaltung des Neujahrsempfangs dankte, kamen Bürkle wie Hauk noch zum jeweils guten Schluss. "Ich bin sehr zuversichtlich", befand der Vertreter des Handwerks ausblickend, während der Politiker noch einen drauf setzte: "Handwerk hat nicht nur goldenen Boden – sondern auch eine goldene Zukunft."