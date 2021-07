Für Model Katja D. und Hannes Vogl kommen Drogen nicht in Frage. Foto: fiveto12

Mosbach. (cao) Ein Großteil der Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg ist auf Fehlverhalten im Straßenverkehr zurückzuführen. Es wird zu schnell gefahren, mal eben eine Nachricht auf dem Handy gelesen oder sich berauscht mit Alkohol und Drogen ans Steuer gesetzt. Vor allem auf junge Fahrer trifft das zu, "sie sind seit jeher ein Problemfeld", sagt Roberto Monaci im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Während ihr Anteil im Straßenverkehr nur acht Prozent beträgt, sind sie mit 27 bis 30 Prozent überproportional häufig in schwere Unfälle verwickelt", betont der Referent der Verkehrsunfallprävention im Polizeipräsidium Heilbronn.

Zahlen, die auch die Mosbacher Fahrlehrer Nathalie, Hans-Reinhard und Yves Schäufele beunruhigen. Mit ihrer neu konzipierten Roadshow "Auf Spur bleiben" wollen sie "auf Augenhöhe" in den Schulen der Region zeigen, "wie gefährlich und uncool Betäubungsmittel sind und welche Auswirkungen diese auf den Körper haben". Während der 45-minütigen Präventionsveranstaltung sollen zudem die Risiken erhöhter Geschwindigkeit und der Einsatz mobiler Geräte während dem Fahren ausführlich thematisiert werden.

Um die junge Zielgruppe effektiv anzusprechen, haben die Schäufeles von einem Münchener Marketingexperten sogar extra Videosequenzen produzieren lassen, die mit kreativen Schnitten und fetziger Musik unterlegt Aufmerksamkeit erzeugen sollen. "Und das ist uns auch wirklich gelungen. Mehr als 1000 Personen haben sich das Video auf Instagram schon angesehen – in den ersten 24 Stunden", sagt Nathalie Schäufele erfreut.

Durch die Videoclips ließe sich die ab Herbst geplante Aufklärungsarbeit an den Schulen prima auflockern. Zumal die beiden Hauptprotagonisten Hannes Vogl und Yves Schäufele durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Region haben: Schäufele ist Jugendkoordinator und Co-Trainer der ersten Mannschaft des FV Mosbach; Vogl ist seit 2020 beim SV Waldhof Mannheim 07 unter Vertrag und hat bereits zahlreiche Auszeichnungen (darunter dreimal "Bester Torwart Badische Hallenmeisterschaften" sowie "Bester Torwart DFB Futsal Cup") in seiner jungen Karriere erhalten.

Marketingexperte Oliver Völtl ist sich sicher, dass die beiden "die Jugendlichen optimal erreichen". Man sei gerade in Gesprächen mit den Schulen, um genaue Termine für die Roadshow zu planen, die sich gezielt an Jugendliche richten soll, die kurz vor ihrem Führerschein stehen.

Als Werbeveranstaltung für die Academy-Fahrschule Schäufele dürfe man die Präventionskampagne allerdings nicht verstehen, betonen Völtl und Nathalie Schäufele unisono. Die Fahrschule sei eigentlich schon jetzt voll ausgelastet, "wir wollen mit der Initiative in der Region für die Region etwas tun, noch mehr zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen", macht Nathalie Schäufele deutlich. Man werde bewusst darauf verzichten, im Fahrschul-Shirt mit Logo bei den angedachten Info-Stunden in den Schulen aufzutreten. "Wir werden das sehr neutral halten, es geht nicht um uns, sondern um die Unfallprävention."

Info: www.instagram.com/academy_schaeufele und www.youtube.com/watch?v=a_3X3WhioZk