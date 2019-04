Mosbach. (rnz/lra) Da gibt es sicher einiges zu besprechen: Um den gegenwärtigen Zustand und die zukünftige Sanierung der Landesstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis geht es bei einem so genannten "Straßengipfel" mit Verkehrsminister Winfried Hermann am Freitag, 3. Mai, um 17 Uhr in Mosbach. Zu dieser Veranstaltung lädt die Landkreisverwaltung alle am Thema Interessierten ein.

Ziel des in Zusammenarbeit mit dem Büro des Landtagsabgeordneten Manfred Kern organisierten Formats ist es, betroffene Kommunen, die Verwaltung und die Politik zu einem gemeinsamen Gespräch über die Situation der Verkehrswege zusammenzubringen. Dabei sollen explizit auch Anregungen aus der Bevölkerung aufgenommen und gegebenenfalls Lösungen skizziert werden.

Nach einer Begrüßung durch MdL Kern und Landrat Dr. Achim Brötel folgt ein kurzer Filmbeitrag über die "Beschaffenheit" der Straßen im Neckar-Odenwald-Kreis. Anschließend wird der Verkehrsminister sich zum Thema des Tages äußern, ehe die Teilnehmer zu Wort kommen sollen.

Info: Die kostenlose Veranstaltung findet im Landratsamt, Neckarelzer Straße 7, in Mosbach statt. Um Voranmeldung unter Tel.: (0 62 61) 84 10 12, Fax: 84 47 00 oder per E-Mail an: sirin.hayal@neckar-odenwald-kreis.de wird gebeten.