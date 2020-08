Mosbach. (pol/rl) Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in Waldstadt am Montagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr meldeten Zeugen einen Wohnungsbrand in der Lärchenstraße, da es aus einem Fenster qualmen würde.

Die Einsatzkräfte stellten die Ursache schnell fest: Ein 80-jähriger Bewohner hatte in der Küche einen Kochtopf auf dem Herd erwärmt, ihn dort vergessen und dann das Haus verlassen. Daraufhin begannen die Kartoffeln zu schmoren und zu qualmen.

Verletzt wurde niemand und es entstand kein Sachschaden.