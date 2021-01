Mosbach. (schat) Absperrband und hohes Polizeiaufkommen verhießen nichts Gutes: Am Mittwochvormittag entdeckte ein Spaziergänger gegen 11.30 Uhr in der Elz in Mosbach eine leblose Person und verständigte umgehend die Polizei.

Vor Ort, unweit des Technischen Rathauses im Elzpark, stellten die Beamten fest, dass die noch unbekannte Person tot ist. Kriminaltechniker wurden hinzugerufen, die Ermittler der Mosbacher Kriminalpolizei versuchen nun herauszufinden, was die Hintergründe des Todes sind.