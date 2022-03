Mosbach. (cao) Wurst und Gebäck sind russisch, der Wodka und die Süßigkeiten kommen aus der Ukraine: Im Mosbacher "Deco Markt" in der Eisenbahnstraße findet man allerlei Lebensmittel, die den (osteuropäischen) Gaumen erfreuen. Leere Regalreihen gibt es dort allerdings keine. So betroffen ihn der Krieg auch persönliche mache – "auf unser Sortiment wirkt sich die russische Invasion der Ukraine nicht aus", erklärt Ladeninhaber Eduard Sprung im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Der Grund dafür ist einfach: Alle russischen Lebensmittel würden in Deutschland produziert – "natürlich streng nach den traditionellen Rezepten", betont Sprung – sie müssen demnach nicht importiert werden, sind also von den Sanktionen nicht betroffen. Wie lange es aber noch den ukrainischen Wodka und die Süßigkeiten aus dem flächenmäßig größten Land Europas im Deco Markt geben wird, da ist sich Sprung nicht ganz so sicher. Im Moment könne sein Händler noch liefern, "wir müssen einfach abwarten und es hinnehmen, wie’s kommt."

Seit mehr als 30 Jahren lebt Eduard Sprung schon in Deutschland, geboren wurde er zu Sowjet-Zeiten in Kasachstan. Sein Supermarkt ist Treffpunkt für zahlreiche Menschen aus Osteuropa, "Polen, Tschechen, Rumänen, Russen, Kasachen, Ukrainer: alle kommen her, auch viele Deutsche", sagt Sprung. Natürlich sei da der Krieg Gesprächsthema Nummer eins, "wie überall sonst ja auch". Einige Kunden machten sich Sorgen um Freunde und Verwandte in der Heimat, niemand könne einschätzen, wie viel Blut Putin noch vergießen wolle. "Alle Spekulieren, aber keiner weiß, was in seinem Kopf vorgeht", erklärt Sprung.

Der Ladeninhaber selbst ist es fast schon leid, Tag ein, Tag aus über Schrecken und Gewalt zu sprechen. "Krieg führt doch nie zu etwas Gutem! Was soll ich sonst dazu noch sagen?"