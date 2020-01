Es bleibt, wie es geplant war: In der Waldstadt wird die alte Sporthalle (rot eingefärbtes Gebäude rechts oben im Bild) komplett saniert – und keine neue gebaut. Grafik: Stadt Mosbach

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Wenn Einrichtungen in die Jahre kommen, dann stellen sie diejenigen, die sie zu unterhalten haben, vor Herausforderungen. Und manchmal auch vor die grundsätzliche Frage: Sanieren oder neu bauen?

Eben diese Fragestellung beschäftigte den Technischen Ausschuss der Stadt Mosbach in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend. Soll die dringend erneuerungsbedürftige Turnhalle in der Waldstadt "nur" aufwendig saniert oder eben doch durch eine neue Halle ersetzt werden?

Im Haushalt 2020 eingeplant ist die mit knapp 1,7 Millionen Euro veranschlagte Komplett-Sanierung der angejahrten Halle; auf der Tagesordnung der Sitzung fand sich eine dementsprechende Projektbeschlussvorlage. Die CDU-Stadtratsfraktion hatte allerdings im Vorfeld schon beantragt, diese Planungen mit denen eines Neubaus in Vergleich zu stellen, zumal auch vom VfB Waldstadt und den Verantwortlichen der Grundschule der Wunsch nach einem Neubau an die Verwaltung herangetragen worden war.

Hintergrund Auf Erneuerung warten zahlreiche Bildungseinrichtungen und Hallen im Stadtgebiet. Die Prioritätenliste der Verwaltung weist folgende Projekte aus: > Priorität 1 (Generalsanierung dringend erforderlich): Grundschule Waldstadt Sporthalle (Bj. 1970); [+] Lesen Sie mehr Auf Erneuerung warten zahlreiche Bildungseinrichtungen und Hallen im Stadtgebiet. Die Prioritätenliste der Verwaltung weist folgende Projekte aus: > Priorität 1 (Generalsanierung dringend erforderlich): Grundschule Waldstadt Sporthalle (Bj. 1970); Grundschule Diedesheim Sporthalle (Bj. 1959); Hardberg Sporthalle und Gymnastikhalle (Bj. 1960); Jahnhalle (Baujahr 1960/1980); > Priorität 2 (Generalsanierung erforderlich): Müller-Guttenbrunn-Schule Sporthalle und Gymnastikhalle (Bj. 1964); Odenwaldhalle Lohrbach (Bj. 1976); Elzstadion Versorgungsgebäude und Gymnastikraum (Bj. 1988); > Priorität 3 (Sanierung durch Umbau möglich): Clemens-Brentano- Grundschule Sporthalle (Bj. 1951); Grundschule Lohrbach Gymnastikraum (Bj. 1957); > Priorität 4 (Sanierung Sanitärräume): Nicolaus-Kistner-Gymnasium Sporthalle (Bj. 1970/Fassadensanierung 2012); Pattberghalle (Bj. 1975/Sanierung 2013 ohne Sanitär); > Bereits saniert sind: Bürgerzentrum Sporthalle und Mehrzweckraum Sattelbach; Waldsteige Sporthalle; Lohrtal-Schule Sporthalle. (schat)

[-] Weniger anzeigen

Oberbürgermeister Michael Jann skizzierte den Rahmen und die Dringlichkeit des Projekts, für das seit Mitte 2019 eine Förderzusage von 189.000 Euro vorliegt. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen soll laut Beschlussvorlage ab Sommer 2020 mit einer kalkulierten Bauzeit von 1,5 Jahren angegangen werden.

Was genau im Rahmen der Komplett-Sanierung erneuert werden soll, erläuterten Architekt Jürgen Konrad und die Abteilungsleiterin Hochbau, Juliane Knapp, im Technischen Ausschuss. Gemeinsam mit Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann lieferte Knapp dann auch die gewünschte Gegenüberstellung der Kosten für Sanierung und Neubau, inklusive Folgekosten für die nächsten 15 Jahre.

So würden bei einem Neubau, den man auf dem nahen Bolzplatz-Areal sehen würde, Herstellungskosten von rund 3,3 Millionen Euro entstehen. Je nach Zuschusssituation (für einen Neubau wäre eine Förderung auch wieder neu zu beantragen) kämen im Falle einer Neubaulösung 60.000 bis 70.000 Euro pro Jahr an Mehrkosten auf die Stadt zu, konkretisierte Bansbach-Edelmann. "Wir würden die verständlichen Wünsche gerne erfüllen", hatte OB Jann schon einführend erläutert. "Aber wir müssen auch die Gesamtschau im Auge behalten." Gemeint waren damit die weiteren Sanierungsprojekte, die auf der städtischen To-do-Liste stehen.

Der Vergleich Neubau/Sanierung sei nun "viel deutlicher" geworden, (an)erkannte Manfred Beuchert für die Antragsteller von der CDU, um am Ende der Aussprache aber doch wie SPD-Kollege Hartmut Landhäußer für ein "Schieben" und abermaliges Überprüfen des Vorhabens zu plädieren. Michael Jann und Juliane Knapp verwiesen in diesem Zusammenhang auf den dringenden Handlungsbedarf und die bestehende Förderung, die einen zeitlich engen Rahmen vorgebe.

Im Gegensatz zu Frank Heuß (SPD), der eine Entscheidung zum Vorhaben auch noch in der nächsten oder übernächsten TA-Sitzung für zeitig genug hielt, sah OB Jann das Projekt als ausführlich besprochen: "Da ist nichts mit heißer Nadel gestrickt."

Udo Fütterer (Grüne) plädierte schließlich für einen "verantwortungsbewussten" Weg; Geld für die teuere Neubauvariante sei nämlich schlicht keines da. "Wir müssen aus wenig das Beste machen", sprach sich auch Walter Posert (Freie Wähler) mit Blick auf weitere Erneuerungsmaßnahmen an Schulen/Hallen für die Sanierung der Halle in der Waldstadt aus.

Am Erneuerungsbedarf an der Sporthalle in der Waldstadt besteht keinerlei Zweifel. Im Technischen Ausschuss der Stadt Mosbach erörterte man nun allerdings, ob statt einer Komplett-Sanierung nicht auch ein Neubau eine Option wäre. Foto: Jörn Ludwig

Als "kleinen Kompromiss" erweiterte man den eigentlichen Projektbeschluss um eine zusätzliche Fläche (etwa 50 Quadratmeter) in den Funktionsräumen der Halle, die dann für Bewirtung oder ähnliches genutzt werden könnte. Mit zwölf Ja-Stimmen (ein Ausschussmitglied stimmte dagegen, eines enthielt sich) wurde dieser Projektbeschluss dann auch mit klarer Mehrheit befürwortet. Die Erneuerung in der Waldtstädter Sportstätte kann demnach angegangen werden.

Einmütige Zustimmung fand in der öffentlichen Sitzung eine weitere (modifizierte) Sanierungsmaßnahme: der Umbau der Grundschule Diedesheim. Beschlossen wurde nun, dass neben der energetischen Sanierung der denkmalgeschützten Gebäudehülle sowie der Sanitärbereiche und dem Anbau eines Aufzugs (Barrierefreiheit) auch die Herstellung eines zusätzlichen Klassenzimmers realisiert wird. Der neue Unterrichtsraum (als Anbau ans bestehende Gebäude konzipiert) soll das bisher genutzte "Notzimmer" ersetzen.

Die Kosten für die Maßnahmen sind mit rund 2,53 Millionen Euro veranschlagt und liegen damit um knapp 250.000 Euro über der ursprünglichen Planung. Für das Vorhaben ist eine Förderung von 721.000 Euro zugesagt. Im Rahmen der Sanierung sei das (offenbar dauerhaft benötigte) zusätzliche Zimmer "mit vertretbarem Aufwand" zu realisieren, befand Oberbürgermeister Michael Jann. Der einstimmig gefasste Beschluss sei "ein gutes Zeichen für die Schule."