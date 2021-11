Von Peter Lahr

Mosbach. Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Diese Frage stellte sich bereits der Schriftsteller Philip K. Dick vor Jahrzehnten. Ridley Scott inspirierte dies Anfang der 1980er-Jahre zu seinem Film "Blade Runner". Im Grenzbereich zwischen künstlicher Intelligenz und Fantasie siedelte der Wahl-Berliner Tobias Goldfarb seinen aktuellen Roman "Niemandsstadt" an. Am Freitag stellte er ihn in der Mediathek Schülern der Pestalozzi-Realschule vor. Diese lauschten nicht nur gebannt der Fiktion, sondern diskutierten ausgiebig mit dem Schriftsteller und löcherten ihn mit klugen Fragen. Im Rahmen einer zweiten Lesung stellte Goldfarb Grundschülern aus der Waldstadt seine Buchreihe "Fonk" vor.

Suche nach Magie

"Computer können alles besser außer träumen, lieben und Kaffee kochen. Seid anders als die anderen, findet die Magie." Mit diesem etwas rätselhaften Appell wendet sich der Multimilliardär István Kovusz an eine recht erstaunte Schulklasse. Die von Tobias Goldfarb zu Beginn gelesene Buchszene erinnert nicht von ungefähr an IT-Barone heutiger Tage. Denn der Autor hat sich während der langen Recherche zur "Niemandsstadt" mächtig ins Zeug gelegt und stellt auch bald seinen jugendlichen Zuhörern eine der großen Gegenwartsfragen: "Wie unterscheiden wir uns von den Algorithmen?"

"Computer sind nicht unterschiedlich, aber wir Menschen schon", betont eine Schülerin die Individualität. Goldfarb kontert mit dem Verweis auf eineiige Zwillinge. Auch, dass Menschen keinen Strom benötigen, lässt er nicht gelten: Denn Menschen bräuchten Energie in anderer Form, sie essen und trinken. "Computer können nicht demokratisch denken und handeln", ist da schon ein besserer Einwand. "Außerdem können wir Gefühle wahrnehmen und haben." Zudem unterstreicht Goldfarb: "Wir Menschen haben einen Willen." Ob allerdings die künstliche Intelligenz eines Tages wirklich höher sein werde als die der Menschen – wie es Tesla Chef Elon Musk behauptet – wisse er nicht. Aber genau solch eine Frage interessiere ihn als Schriftsteller.

Zurück zum Buch. Darin träumt sich Josephine immer wieder in eine fantastische Parallelwelt, in ein zweites Berlin, genannt Niemandsstadt. Als sie verunglückt, macht sich ihre Freundin, das It-Girl Elisabeth, auf die Suche nach ihr. Sie wählt aber den Weg über die Technik, über das Darknet der Kriminellen. "Das ist undurchschaubar wie ein riesiger Dschungel, in dem man sich verlaufen kann", warnt Goldfarb. Und schon kommt es zur Überschneidung von Magie und Technik. Denn István Kovusz mit seiner angesagten App "Magick" ist ebenfalls auf der Suche nach der Niemandsstadt. Ihn treibt allerdings etwas ganz anderes an: "Magie ist knallhartes Business." Noch eine weitere unabkömmliche Märchengestalt lässt Goldfarb erraten; es sind Drachen. Warum diese wohl in allen Kulturen der Welt vorkommen? Vor der Fragerunde spoilert der Autor noch zusammenfassend: "Es gibt auch einen Showdown, viel Action und was zu lachen." Goldfarb liest im Stehen. Seine Stimme ist so geschmeidig wie seine Wortwahl. Instinktiv weiß der Radiomann mit viel Theatererfahrung, wie er Emotionen weckt. Zum Publikum hält er stets Kontakt. In der Fragerunde erfahren die Zuhörer, dass Goldfarb sein erstes Buch in der dritten Klasse schrieb: "Ich wollte eine super Western-Geschichte schreiben. Jim und Joe reiten durch die Wüste."

Pistole auf der Brust

Allerdings sei er nicht über die erste Seite hinausgekommen. Ein Krimi war 20 Jahre später das erste reale Buchprojekt: "Ein Verlag setzte mir die Pistole auf die Brust." Mittlerweile habe er auch die richtige Mischung zwischen planvollem und offenem Schreiben gefunden. Am wichtigsten sei es, nah an seinen Figuren zu sein, betont der Autor, der sich an einem Schreibtag das Pensum von 2000 Wörtern auferlegt. Folgerichtig schrieb er an "Niemandsstadt" etwa ein Jahr lang. Dass manche das Buch mit Michael Endes "Unendlicher Geschichte" vergleichen, fasse er als Kompliment auf. Mit einem Appell zum Träumen und zum Tagtraum endet die Lesung: "Wir sollten uns auf das besinnen, was wir am besten können! Wenn wir aufhören zu träumen, was machen dann die Maschinen?" Deshalb: seltener rumscrollen, öfter mal der Fantasie freien Lauf lassen – auch wenn es mitunter schwerfalle.