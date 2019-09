Mosbach. (stk) Selten kommt es vor, dass Retter einmal selbst Hilfe brauchen. Wenn das so ist, ist es gut, wenn es ein funktionierendes Netzwerk gibt. Und auf das verließ sich auch Nico Spohrer vor Kurzem: Der Gerätewart der Feuerwehr Mosbach (Stadt) entdeckte im Feuerwehrgerätehaus eine auffällige Spinne.

"Die Spinne saß an der Schlupftür zu den Fahrzeugen. Sie sah sehr auffällig aus, deshalb habe ich erst mal recherchiert, was das für eine Spinne sein könnte", berichtet Spohrer. Das Ergebnis seiner Internetsuche: Die tierische Besucherin ist eine Wespenspinne. Die ist zwar giftig, für Menschen aber eigentlich nicht gefährlich. "Ich habe aber einfach nicht gewusst, was ich mit der Spinne machen soll. Einfangen wäre nicht das Problem gewesen", sagt Spohrer. Er griff zum Telefonhörer und rief bei der Leitstelle in Mosbach an; die vermittelte den Feuerwehrmann an die Tierrettung Odenwald-Hohenlohe weiter.

Die Tierrettung schickte einen Mitarbeiter nach Mosbach, der die Spinne einfing. "Wir sicherten die Spinne und nahmen diese erst einmal mit, um sie von einem Experten beurteilen zu lassen", schreiben die Tierretter auf ihrer Facebook-Seite. Die Spinne war tatsächlich eine wenig giftige Wespenspinne. "Diese kann zwar beißen, aber der Biss ist nicht gefährlicher als der Stich einer Wespe. Natürlich kann dieser allergische Reaktionen hervorrufen", erklären die Tierretter. Die Spinne wurde an einer geeigneten ruhigen Stelle wieder in die Freiheit entlassen.

Auch RNZ-Leser Karl Peischl hatte dieser Tage Besuch von einer Wespenspinne. "Sie hatte sich auf unserem Balkon in der Tür geirrt und versucht, sich zwischen Fliegengitter und Balkontür durchzumogeln", berichtet Peischl.

Die Feuerwehr in Mosbach ist nun um eine tierische Erfahrung reicher: Neben Enten auf der Bundesstraße oder Pferden in der Güllegrube zählen nun auch (Gift-)Spinnen im Feuerwehrhaus zu ihrem Repertoire.