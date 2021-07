Mit schwerem Gerät wollen Mitarbeiter der Baufirma Leonhard Weiss in Flutgebieten aufräumen helfen. Foto: zg

Mosbach. (schat) Gute Netzwerke und Kontakte sind auch beim Retten und Helfen elementar. "Durch Vermittlung des Trainingscenters Retten und Helfen bzw. des Bundesverband Rettungshunde e. V. machte sich am Mittwoch ein Hilfskonvoi des Baukonzerns Leonhard Weiss auf den Weg nach Rheinland-Pfalz", berichtet im Gespräch mit der RNZ Jürgen Schart, Präsident des BRH.

Im Katastrophengebiet angekommen, sollen die Männer von Leonhard Weiss die Auslandseinsatzorganisation des Bundesverbands, "I.S.A.R Germany", unter der Leitung des Technischen Hilfswerks bei der Räumung der Altstadt von Heimersheim unterstützen. "Leonhard Weiss stellt Geräte, Fahrer, Techniker kostenfrei zur Verfügung", führt Schart weiter aus. Gute Kontakte pflegen der Bundesverband und die Bauspezialisten schon geraume Zeit, zuletzt stellten die Weiss-Männer den Untergrund für die neue Container-Stadt auf dem Areal des Trainingscenters am Hardberg in Neckarelz her.