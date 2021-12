In sechs Fällen soll sich ein Ehepaar mit mindestens einer weiteren Person zum gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahl zusammengeschlossen haben. Das Paar wurde am Donnerstag zu Bewährungsstrafen verurteilt. Symbolbild: Bernd Kühnle

Von Bernd Kühnle

Mosbach. Vor dem Landgericht Mosbach musste sich am Donnerstag ein Ehepaar für von ihm gemeinschaftlich begangene Diebstählen verantworten. Nachdem die Vizepräsidentin des Landgerichts Dr. Barbara Scheuble die Verhandlung eröffnet und eine Dolmetscherin vereidigt hatte, verlas Staatsanwalt Dr. Josef Bongartz die Anklagepunkte.

Er warf dem 38-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen und seiner 33-jährigen Ehefrau vor, sich vom 28. Januar bis 13. Februar mit zumindest einer weiteren Person in sechs Fällen zu gemeinschaftlichem schwerem Bandendiebstahl zusammengeschlossen zu haben, um Taschentrickdiebstähle zu begehen. Während die Frauen in Supermärkten vornehmlich älteren Personen aus Taschen, Einkaufskörben, Jacken oder Mänteln Geldbeutel gestohlen hätten, habe der Mann nur als Fahrer fungiert. Diese Taten seien in Aglasterhausen, Adelsheim, Schlierstadt und im Bereich Mosbach begangen worden. Neben den Geldbeträgen, die sich auf 850 Euro summierten, wurden auch Ausweispapiere, Versicherungskarten und Scheckkarten entwendet.

Nach der Verlesung der Anklageschrift gab Scheuble bekannt, dass im Vorfeld des Prozesses bereits eine Erörterung stattgefunden habe, bei der die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und das Gericht eine Möglichkeit gefunden hätten, eine schnelle Einigung in diesem Verfahren zu finden. Man habe sich dabei geeinigt, eine Bewährungsstrafe auszusprechen, die mindestens ein Jahr und neun Monate, höchstens jedoch zwei Jahre betragen solle. Dies sei allerdings an Bedingungen gebunden, die von den Angeklagten erfüllt werden müssten. So müssten sie den Namen der weiteren Tatbeteiligten benennen, ein umfassendes Geständnis ablegen und den entstandenen Schaden durch Zahlungen in Höhe von monatlich 50 Euro wieder gutmachen. Die Strafe könne nur zur Anwendung kommen, wenn keine weiteren belastenden Elemente auftauchten und sei mit einer Bewährungszeit von drei Jahren verbunden.

Bei der folgenden Befragung gab der Angeklagte an, dass er in Bulgarien fünf Jahre zur Schule gegangen sei, keine Berufsausbildung gemacht habe und 2017 nach Deutschland gekommen sei. Hier habe er bei einer Reinigungsfirma gearbeitet, von der er die Zusage habe, nach der Verhandlung wieder seine Arbeit aufnehmen zu können. Seine Frau sagte aus, dass sie vier Jahre lang eine Schule besucht hätte und 2019 nach Deutschland gekommen sei. Das Paar hat fünf gemeinsame Kinder. Zur Sache sagten beide aus, dass sie in einem gemeinsamen Tatbeschluss vorhatten, über einen längeren Zeitraum ihren Lebensunterhalt durch Straftaten zu bestreiten. Sie versuchten dabei, die Taten weiter entfernt von ihrem Wohnort zu begehen, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, erkannt zu werden.

Den Namen und die Adresse der vermeintlichen Mittäterin gab das Paar bekannt. Mit ihr seien die erbeuteten Geldbeträge zu gleichen Teilen aufteilt worden. Darüber hinaus gaben sie an, den festen Vorsatz zu haben, künftig straffrei weiterzuleben. In der folgenden Vernehmung von zwei Polizeibeamten zeigte sich, welch großer Aufwand von den Beamten zur Aufklärung der Diebstähle betrieben werden musste. So überwachten sie, neben weiteren Untersuchungen, auch den Telefonverkehr der Angeklagten, erstellten daraus Bewegungsmuster und konnten so die einzelnen Taten sicher zuordnen.

Anschließend verlas Scheuble die Einträge des Angeklagten im Strafregister, aus denen Urkundenfälschung, mehrmaliges Fahren ohne Fahrerlaubnis und Hausfriedensbruch zu ersehen waren. Im seinem Plädoyer forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren für beide Angeklagten, während Rechtsanwalt Andreas Wörner für die 33-Jährige eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten und Rechtsanwalt Hans Georg Bley für den 38-Jährigen eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren beantragte. Beide Angeklagte brachten ihr Bedauern über ihre Taten zum Ausdruck. Nach kurzer Beratung kam die Kammer zu dem Entschluss, den Angeklagten mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und seine Frau mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten zu bestrafen, wobei diese zur Bewährung ausgesetzt wurden.