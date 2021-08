Mosbach. (stm) Aus bekannten Gründen kann ein Straßentheaterfestival wie in den Jahren vor Corona vorerst nicht verwirklicht werden. Also hat das Mosbacher Kulturamt eine reduzierte Variante im Großen Elzpark vorbereitet. Vier Gruppen ganz unterschiedlicher Genres sollen am Sonntag, 29. August, beste Unterhaltung bieten. Und zwar mit zwei gleichen Shows: Die erste beginnt um 13.30 Uhr, die zweite um 17 Uhr.

Wie es sich für einen Sicherheitsdienst gehört, werden die Besucher auf Herz und Nieren geprüft. Ralf Reichard und Torsten Blunk bilden das "Ensemble Kroft" – zwei Charakter-Akrobaten, die Comedy und Slapstick zeigen.

In der Musik-Comedy-Show von "Stenzel und Kivits" ist kein klassisches Thema vor Improvisationen und Persiflagen sicher. Ebenso werden Jazz, Pop und Folklore mit außergewöhnlichen Musikinstrumenten interpretiert. "Aus leichten Verwirrungen und Unstimmigkeiten wachsen humoristische Höhepunkte mit dem stürzenden Piano und einem tanzenden Notenständer. Intensives Spiel und virtuoser Wahnwitz zeichnen Stenzel und Kivits aus. Nicht von ungefähr wird das Duo mit Preisen überhäuft und international zu den wichtigsten Comedyfestivals eingeladen.

Die Show "gemEinsam" des "CircO" aus Hannover beschäftigt sich mit Gruppen und Individuen, mit Verbinden und Distanzieren. Wo hört "Ich" auf und fängt "wir" an? Was bedeutet es, eine Beziehung einzugehen – was gewinnt, was verliert man? Akrobatik, Tanz, Schauspiel und Musik verschmelzen zu einer artistischen Theaterperformance.

Vier Musiker, Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, ein verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn – das macht den "Gankino Circus" aus. Rasante Melodien, schräger Humor und charmante Bühnenfiguren sind die zentralen Zutaten des einzigartigen Konzertkabaretts. 2019 wurde der Gankino Circus mit dem Deutschen Weltmusikpreis Ruth (vergeben vom MDR und Deutschlands größtem Weltmusik-Festival, dem Rudolstadt-Festival) und dem Weltmusikpreis Creole Bayern (vergeben von der Stadt Nürnberg) ausgezeichnet.

Um die Nachverfolgung der Besucher zu gewährleisten, ist es notwendig, vorab Karten zu erwerben. Auf dem Platz herrscht Maskenpflicht für alle ab sechs Jahren. Die Maske kann auf dem Platz abgenommen werden. Der Eingang befindet sich im Wasemweg.

Info: Karten gibt es im RNZ-Ticketshop.

