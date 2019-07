Taufe der Hermann-Schulze-Delitzsch-Straße am Güterbahnhof in Mosbach. Foto:bra

Mosbach. (bra) Nach der Neugestaltung (schon ein wenig her) gibt es nun auch einen neuen Namen. Im (ehemaligen) Sanierungsgebiet am Güterbahnhof Mosbach kam man dieser Tage unweit der Post zusammen, um die seitherige Straße "Am Güterbahnhof" feierlich umzubenennen. Die neu gestaltete Straße entlang der Bahntrasse trägt nun den Namen "Hermann-Schulze-Delitzsch" und erhält eine eigene postalische Adresse.

Die Straße ist vorrangig für Radfahrer- und Fußgängerverkehr vorgesehen. Der Vorschlag einer Neubenennung kam bereits 2008 vonseiten der Volksbank Mosbach, die Idee brauchte allerdings eine gewisse Reifezeit. Anfang des Jahres wurde sie nun durch den Gemeinderat auf Empfehlung des Technischen Ausschusses beschlossen.

Von Oberbürgermeister Michael Jann, Volksbank-Vorstand und Initiator Holger Engelhardt und den beiden Gemeinderatsmitgliedern Timo Riedinger und Gerald Schönleber wurde die Straße anlässlich des 200. Geburtstags von Hermann Schulze nach dem Sozialreformer benannt. Ideengeber Engelhardt freute sich über die Umsetzung der Idee und die Ehrung von Hermann Schulze.

Der im sächsischen Delitzsch geborene (daher auch die Straßenbezeichnung) Sozialreformer, Jurist und Politiker Hermann Schulze wurde vor allem als einer der Gründerväter des deutschen Genossenschaftswesens bekannt. In den Genossenschaften verwirklichte er seine Idee der Solidarhaftung bei gleichzeitiger Selbstverantwortung ohne direkte staatliche Unterstützung.