Mosbach. (gin) Der Hotellerie geht es derweil nicht besser als den Restaurants. "Eigentlich hätten wir am zweiten Adventwochenende ein volles Haus gehabt. Die Absolventen der DHBW mussten coronabedingt jedoch ihren Bachelorball absagen, zu dem auch einige Eltern gekommen wären. Es folgte eine Komplettstornierung und wir hatten noch lediglich vier Übernachtungsgäste im Haus", fasst es Stefan Kreider, der Hotelleiter des "Goldenen Hirschs" in Mosbach, zusammen.

Momentan habe man noch vereinzelte Reservierungen, meist Geschäftsreisende, erzählt die Inhaberin des "Hotel Schwanen" am Mosbacher Marktplatz, Biserka Breskic. Doch ob die auch kämen oder kurz vorher absagten, sei fraglich. "Ich dachte mir schon, dass es nicht gut wird, aber dass es so schlimm kommt ...", fügt sie hinzu und berichtet von einem Umsatzeinbruch von bis zu 90 Prozent. Kreider legt im Gespräch mit der RNZ einen imposanten Papierstapel auf den Tisch. "Das sind die Stornos von diesem Jahr. Alles zusammengerechnet, dürften wir auf einen Ausfall von mindestens 70.000 Euro kommen. Und das bei nur 28 Zimmern in dem nicht so teuren ,Garni-Sektor’."

9000 Euro Hilfe habe man Anfang des Jahres vom Staat bekommen. Denn Zahlen vom Vergleichsmonat 2019, an denen sich die Hilfszahlungen berechnen, liegen nicht vor. Erst im Oktober 2020 hat das Hotel in der Mosbacher Hauptstraße wieder geöffnet. Kreider sieht das optimistisch. "Da wir nicht so viel bekommen haben, müssen wir auch nicht so viel zurückzahlen", sagt er augenzwinkernd.

Das Hotel sei mit seiner Lage in der Hauptstraße immer ein Selbstläufer gewesen, wenn es ordentlich betrieben wurde, merkt der Mosbacher an. "Und der Sommer war auch top, aber letztlich hatten wir nur rund vier Monate normalen Betrieb. Als im September die Zahlen wieder zu steigen begannen, ging es auch mit den Stornierungen wieder los." Das sei auch völlig verständlich. "Die Leute haben Angst und wissen nicht, was passiert", meint er.

Der Stapel der Stornierungen wächst und wächst. Foto: Noemi Girgla

Zusätzlich würden die Fixkosten beständig steigen. "Irgendwann ist unsere Reserve aber auch erschöpft", sagt Kreider. Alles hinge in der Luft, Prognosen könne derzeit niemand stellen. Bis Ende des Jahres haben "vielleicht noch zehn Gäste" reserviert. Ähnlich sieht es im Schwanen aus. Breskic ist jedoch in der glücklichen Lage, dass ihr die Immobilie gehört. So entfallen zumindest die Kosten für die Pacht. "Daher kann ich zumindest etwas steuern, aber jahrelang geht das eben auch nicht", erklärt sie.

Dabei ist Breskic eine große Befürworterin der 2G-plus-Regelung. Noch vor der Corona-Verordnung des Landes ließ sie ihre Gäste in ihrem Beisein Schnelltests vornehmen. Probleme habe sie deswegen nur mit einem Übernachtungsgast gehabt. "Ich lege großen Wert auf die Sicherheit meiner Gäste und auch auf meine eigene", begründet sie ihren Entschluss. "Wenn sich jeder verantwortungsbewusst verhalten würde, ließe sich die Situation in den Griff bekommen – meine Meinung", fügt sie hinzu.

Dennoch fällt es ihr schwer, bei den immer neuen Verordnungen den Durchblick zu behalten. "Jeden zweiten Tag ändert sich was." Den Sommer hätte man im Schwanen kaum geschafft, nun habe man nur noch wenige Reservierungen. Für das zweite Adventwochenende seien die vorhandenen zehn Zimmer schon lange ausgebucht gewesen – was blieb, war ein Gast.

Während Breskic noch Corona-Schnelltests im Haus hat und wieder nachbestellen möchte, hat man sich im Goldenen Hirsch dazu entschlossen, nicht selbst zu testen. "Es sind genug Testzentren in Mosbach vorhanden. Der Aufwand lohnt sich für uns nicht", befindet Kreider. Und bei zehn Gästen bis Ende des Jahres, behält er damit vermutlich auch recht ...