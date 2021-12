Von Peter Lahr

Mosbach. Eigentlich wäre gerade Hauptsaison für Georg Jung. Denn jedes Jahr präsentiert der Mosbacher gleich auf mehreren Weihnachtsmärkten seine handgefertigten Kerzen-Unikate und weitere leuchtende Deko-Ideen, die die dunkle Jahreszeit heller und fröhlicher machen. Doch auch dieses Jahr machte Corona einen Strich durch die Planungen. Deshalb ist Jung nun froh, im ehemaligen Geschäft von Uhren Grimm am Mosbacher Marktplatz einen Laden auf Zeit eröffnen zu können. Bis zum 24. Dezember verkauft er zusammen mit seiner Frau Susanne Mühlbacher-Jung ein weit gefächertes Kerzen-Sortiment.

"In Heilbronn und Stuttgart war schon alles aufgebaut, wir mussten nur noch die Klappen der Stände öffnen", berichtet Georg Jung davon, dass zwei der ursprünglich vier diesjährigen Weihnachtsmärkte buchstäblich in letzter Sekunde abgesagt wurden. "Wir mussten wieder unverrichteter Dinge abbauen und uns was anderes überlegen." Die Idee, einen leer stehenden Laden in der Mitte von Mosbach zu nutzen, kam rasch auf und so fand man schließlich zum ehemaligen Uhren-Grimm-Standort.

Trotz der pandemiebedingten Rückschläge lassen sich die beiden "Stand"-Betreiber den Humor nicht nehmen und bewerben den Pop-up-Laden fröhlich-frech mit "Wir sind der Weihnachtsmarkt". Egal, ob von Georg Jung in Handarbeit gekneteten Kerzen in bunten Blumenfarben, lotosblütenförmige Muschelpatt-Leuchter aus Asien oder handgemalte Windlichter aus einer tschechischen Manufaktur – wer nach individuellen Glanzlichtern sucht, wird hier schnell fündig.

Etwas bedauert Jung es schon, dass er seine sechs Meter lange Holzhütte nicht am Palm’schen Haus hat aufbauen können. Denn dafür war keine städtische Genehmigung zu erhalten. Leider war auch der etwas publikumsträchtigere Vorjahresstandort in der ehemaligen Kinderbuchhandlung von Kindlers nicht mehr verfügbar.

Doch nun hofft Georg Jung, wenigstens einen Teil der Ware bis zum 24. Dezember absetzen zu können. Das Angebot von "Mosbach aktiv", einen Teil der Ware in Kommission zu nehmen, hat er schweren Herzens abgelehnt. Das sei in der Praxis zu schwer zu "händeln".