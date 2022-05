Mosbach. (brw) Ende Mai geht die Amtszeit des Stadtseniorenrats zu Ende. Seit zwei Jahrzehnten bietet die Stadt Mosbach den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, sich über ein gewähltes oder berufenes Gremium für die generationsspezifischen Belange einzusetzen. In der Historie der Mosbacher Seniorenvertretung waren die Wahl der Mitglieder, die Aufgaben und die Reichweite des Mandats einem gewissen Wandel unterworfen. Dies kam auch in den unterschiedlichen Bezeichnungen – "Stadtseniorenrat", "Seniorenbeirat" und aktuell in der Tischvorlage der jüngsten Gemeinderatssitzung "Seniorengremium" – zum Ausdruck. War der Stadtseniorenrat einst per Urwahl bestimmt worden, so setzte sich der Seniorenbeirat, wie er anschließend genannt wurde, aus sieben durch den Gemeinderat berufenen Mitgliedern zusammen.

Das nahende Ende der Amtszeit nahmen die Mitglieder dieses von Parteien, Konfessionen, Verbänden und Vereinen unabhängigen Seniorengremiums zum Anlass, der Verwaltung einige Änderungen vorzuschlagen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres sprach sich der Seniorenbeirat in einem Gespräch mit Oberbürgermeister Michael Jann dafür aus, zu einer direkten Wahl (also durch die Einwohner) zurückzukehren. Der Gedanke dahinter: Die Mitbestimmungsrechte sowie die Position des Seniorengremiums sollen durch die erhöhte Legitimität gestärkt werden.

Der Gemeinderat billigte nun mit einstimmigem Beschluss den Weg zurück – also das Wiederinkrafttreten der Richtlinien für den Stadtseniorenrat vom 5. November 2014, die eine Urwahl beinhalten. Außerdem beschloss der Stadtrat die Anzahl der gewählten Mitglieder (ursprünglich 13) auf sieben zu reduzieren und Neuwahlen zuzulassen, sollte sich die Zahl der gewählten Stadtseniorenratsmitglieder auf unter vier reduzieren.

Die Wahl soll als reine Briefwahl und zeitgleich mit der Wahl des Oberbürgermeisters am 26. Juni (wir berichteten bereits) stattfinden. Der Stadtseniorenrat, wie er nun wieder genannt wird, ist damit dann für vier Jahre gewählt und besteht aus sieben direkt gewählten Mitgliedern und dem oder der Vorsitzenden (Oberbürgermeister/in der Großen Kreisstadt oder ein Stellvertreter im Amt). Dem Vorsitzenden fällt die Aufgabe zu, die Sitzungen einzuberufen, wobei in jedem Quartal mindestens zwei Sitzungen stattfinden sollen. Stimmrecht hat der Vorsitzende den Richtlinien des Stadtseniorenrats zufolge nicht. Der Dank von Oberbürgermeister Michael Jann galt abschließend den aktuellen Mitgliedern des Seniorenbeirats für die "fruchtbare und zielorientierte Zusammenarbeit".

Integration braucht Plan

Einstimmig gefasst wurde vom Gemeinderat der Beschluss zur Entwicklung eines kommunalen Integrationsplanes. Hierfür werden knapp 50.000 Euro bereitgestellt, wovon rund 35.000 Euro gefördert werden. In Mosbach leben zurzeit Menschen aus mehr als 100 Ländern. Der Ausländeranteil belaufe sich auf ca. 17 Prozent, wie OB Jann erläuterte. Wenn man Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft oder eingebürgerte Spätaussiedler dazu rechne, sei der Anteil noch deutlich höher. Zurzeit leben 264 ukrainische Flüchtlinge (136 Erwachsene, zumeist Frauen, und 128 Kinder) im Stadtgebiet, davon sind 75 vorläufig beim Landkreis und 189 Personen privat untergebracht.

Wie Integrationsbeauftragte Annette Vogel-Hrustic erläuterte, betrachte die Stadt Integration als "ihre Zukunftsaufgabe". Es gelte, die Teilhabechancen für Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte zu verbessern und ein vielfältiges, friedliches Miteinander in der Stadt Mosbach zu fördern. Die bisher sehr allgemein gehaltenen Ziele sollen in einem Prozess inhaltlich u. a. von einem Projektteam, Arbeitsgruppen und in Workshops erarbeitet werden. Zwischen einer Lenkungsgruppe und den Projektteams soll ein Austausch stattfinden, das Ganze am Ende in eine Integrationskonferenz münden, die einen Integrationsplan erstellt und dem Gemeinderat zur Abstimmung vorlegt. Der Sommer 2023 ist dafür ins Auge gefasst.

Kommune der Zukunft

Während für den Integrationsplan bereits Gelder bereitgestellt werden und Fördermittel zugesagt wurden, nahm der Gemeinderat die Absicht der Entwicklung eines Digitalisierungszentrums zur Kenntnis. Hier gibt es bisher eine entsprechende Erklärung zwischen der Stadt und der Volkshochschule Mosbach. Die Erklärung hat für beide Seiten allerdings "keine rechtliche Bindung", wie im letzten Absatz zu lesen ist. Dort steht weiter, dass beide Parteien eine "intensive Zusammenarbeit" vereinbaren wollen, die "die Entwicklung des Digitalisierungszentrums, zum Beispiel die Fortbildungsbelange der Bürger(innen) sowie der ansässigen Unternehmen in den Fokus rückt". Ökonomische Synergieeffekte wie etwa technische Ausstattung oder effiziente Raumbelegung werden angestrebt. Konkrete Maßnahmen zur digitalen Rauminfrastruktur wie die "hochwertige digitale" Ausstattung der Räumlichkeiten und öffentlichkeitswirksame Bewerbung sollen in weiteren Verhandlungen erarbeitet werden. Außerdem sollen potenzielle Fördermittel von Land, Bund und EU ausgeschöpft werden.

Julien Volk, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt, veranschaulichte den Fortbildungsbedarf der Gesellschaft und der Beschäftigten der Verwaltung, der mit der Entwicklung von digitalen Bürgerservices wie etwa E-Vergabe oder E-Bauakte einhergehe. Ziel sei es, bis Ende des Jahres alle Kommunaldienstleistungen digital anbieten zu können.

Halber Verzicht

Beschlossen wurde auch, auf die Hälfte der Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen für die Außengastronomie sowie für Warenauslagen des Einzelhandels in Mosbach im laufenden Jahr zu verzichten. Auch die Sperrzeiten für die Außengastronomie werden befristet verkürzt. Damit sollen Gastronomie und Einzelhandel unterstützt werden, so das Stadtoberhaupt, das dafür "nach wie vor eine Notwendigkeit" sieht.

Unterstützung erhält auch die Stadt selbst immer wieder in Form von Spenden. Zuletzt gingen auf diese Weise insgesamt knapp 2000 Euro an Schulen im Stadtgebiet – was der Gemeinderat einstimmig befürwortete.