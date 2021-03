Mosbach. (stm/rnz) Impfen, Testen und Einhalten der AHA-Regeln, – mit diesen Bausteinen sollen weitere Öffnungsschritte in der anhaltenden Coronapandemie ermöglicht werden. Die Stadt Mosbach will die Strategie des Landes unterstützen – und bereitet unter Federführung der Persönlichen Referentin von Oberbürgermeister Michael Jann seit letzter Woche ein kommunales Testangebot für die Mosbacher(innen) vor.

Dieses soll folgendermaßen aussehen: In den Kleinkindbetreuungseinrichtungen und Kindergärten sowie Schulen mit Präsenzunterricht wird möglichst vor Ort durch geschulte Freiwillige getestet. Durch das DRK Mosbach wurden auf Vermittlung der Stadt freiwillige Testhelfer aus den Einrichtungen im Umgang mit den Testkits geschult und somit fit gemacht für die kostenfreie Schnelltestung der insgesamt rund 220 Kollegen. Diese Teststrategie ist zunächst bis Ende März angesetzt und soll dann in die am 3. März in der Bund-Länder-Konferenz beschlossene nationale Teststrategie übergehen.

Für die in den Medien angekündigten kostenlosen Schnelltests sind vorrangig die bereits bestehenden Testmöglichkeiten in den Corona-Schwerpunktpraxen, in Apotheken und Arztpraxen zu nutzen. Die Adressen sind auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung bzw. der Landesapothekerkammer abrufbar.

Ergänzend bereitet die Große Kreisstadt ein eigenes freiwilliges kommunales Testangebot in Kooperation mit dem DRK Mosbach vor, das sich sowohl an die Berechtigten mit Berechtigungsschein (Beschäftigte in Kitas und Lehrer im Präsenzunterricht), Mosbacher Bürger(innen) als auch sogenannte Angehörige vulnerabler Gruppen richtet. Das freiwillige Testangebot der Stadt Mosbach ist zeitlich befristet bis 31. März. Inwieweit das kommunale Testangebot darüber hinaus fortgeführt wird, wird nach dem vom Bund geplanten flächendeckenden Inverkehrbringen von PoC-Antigen-Tests zur Selbstanwendung beurteilt.

Die Testungen der Stadt Mosbach werden zentral in der sogenannten ehemaligen Abfüllhalle der Brauerei Hübner (im Gebäude des Jugendhauses, oberhalb des Kreisimpfzentrums) erfolgen. Haupt- und Ehrenamtliche des DRK Mosbach werden im Auftrag der Stadt die Tests unter Einhaltung aller notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen vornehmen, heißt es vonseiten der Stadt.

"Geplant ist, dass das Angebot bereits im Laufe der kommenden Woche starten soll", erklärt Pressereferentin Meike Wendt. Die Nachricht, wann das Online-Terminvereinbarungssystem freigeschaltet wird, erfolgt auf den Internetseiten der Stadt Mosbach und des DRK Mosbach sowie über PPush. Die genauen Öffnungszeiten, Eckpunkte der Terminvereinbarung und Details rund um das kommunale Testzentrum werden auf der Homepage der Stadt Mosbach zu finden sein.

Oberbürgermeister Michael Jann erhofft sich mit dem städtischen Angebot einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit und zur Unterstützung der von der Bund-Länder-Konferenz geplanten Öffnungsschritte, die sowohl Einzelhandel als auch kulturellen sowie Sport- und Freizeitangeboten Perspektiven geben.