Von Heiko Schattauer

Mosbach. Was nicht stattgefunden, aber dennoch bewegt hat – also Tagesordnungspunkt drei mitsamt Erörterung von Umplanungen in der Kulturabteilung der Stadt – wurde an dieser Stelle ja bereits beleuchtet. Bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Mosbacher Gemeinderats gab es aber durchaus auch Themen, die vor Ort im Feuerwehrgerätehaus zu Behandlung und Abstimmung gelangten. Und am Ende hellte unter dem Punkt "Mitteilungen" eine erfreuliche Botschaft die Stimmung sogar noch einmal auf. So zählt Mosbach ab 2022 ganz offiziell zu den "Kleinstadtperlen" im Land. Eine im September eingereichte Bewerbung bei der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg war erfolgreich.

Der Marketingzusammenschluss Kleinstadtperlen ist im Jahr 2018 als Kooperationsprojekt mit den Industrie- und Handelskammern im Ländle entstanden. "Dabei soll die touristische Attraktivität der kleinen und mittleren Städte Baden-Württembergs zusammen mit der überdurchschnittlichen Dichte an inhabergeführtem Einzelhandel im Stadtkern gebündelt und touristisch vermarktet werden. Mit ihrem attraktiven Mix aus Kultur, Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Einzelhandel, Gastronomie und Events stellen die Kleinstadtperlen für den Gast einen Reiseanlass in besonders authentischer und landestypischer Form dar", heißt es in der Beschreibung des Projekts.

Die junge "Marke" der Kleinstadtperlen befinde sich weiter im Aufbau. Dies werde durch Maßnahmen wie Social-Media-Reisen, Onlinekampagnen oder Advertorials vorangetrieben. Der Marketingzusammenschluss diene zudem als Forum für den aktiven Austausch untereinander sowie der verbesserten Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Handel in den Kleinstädten.

"Die Stadtverwaltung erhofft sich durch die Mitgliedschaft bei den Kleinstadtperlen sowohl eine größere Reichweite bei der touristischen Vermarktung, als auch einen Mehrwert für Einzelhandel und Gastronomie – und dadurch letztendlich einen Gewinn für unsere gesamte Stadt", erklärte Oberbürgermeister Michael Jann. Sein Lob galt in diesem Zusammenhang Mariola Hoinka. Die (leider scheidende) Leiterin der Tourist Info habe die Große Kreisstadt für dieses Projekt "auf die Schiene gesetzt" und die Bewerbung so gut ausgearbeitet, dass man sich in Mosbach eigentlich nur verlieben könne, so Jann weiter.

Die Fachwerkstadt bereichert demnach künftig die kleine, aber feine Liste der besonderen Städte, denen man von Landesseite aus "einen ganz besonderen Glanz" bescheinigt. "Kleine Städte – große Highlights" verspricht man dazu auf Neudeutsch auf der zugehörigen Internetseite, und weiter: "Liebevoll restauriert, erzählen die schmucken Fassaden vom Wandel der Zeiten". Passt: Mosbachs Altstadt hat jede Menge zu erzählen. Zum Zusammenschluss Kleinstadtperlen Baden-Württemberg gehören bereits Städtchen wie Bretten, Waldkirch oder Weinheim.

Um einen Zusammenschluss geht es auch bei der Feuerwehr: So soll aus den beiden Abteilungen Neckarelz und Diedesheim eine werden. Die werden zwar seit Jahren schon verwaltungs- und haushaltstechnisch als eine Abteilung geführt, bestehen der Satzung nach aber noch aus zwei Abteilungen. Da es zuletzt durch die pandemische Lage nur schwer möglich war, Generalversammlungen in Präsenz zu absolvieren, soll mithilfe der Satzungsänderung auch die Option von Online-Versammlungen ermöglicht werden. Der Gemeinderat stimmte der von der Verwaltung vorgeschlagenen Modifikation der Feuerwehrsatzung einmütig zu. Die muss nun noch öffentlich bekanntgemacht werden.

Geschlossene Zustimmung gab’s auch mit Blick auf den Erlass von Nutzungsentgelt und Pflegebeteiligung kommunaler Sportanlagen und Schulräume. Diese Gebühren müssen Mosbacher Kultur- und Sportvereine demnach für das laufende Jahr 2021 nicht bezahlen. Die Auswirkungen der Pandemie seien für die Vereine nach wie vor eine große Herausforderung, der Gebührenerlass ein gutes Zeichen der Unterstützung, befand OB Michael Jann.

Für den Bereich der Sportplatzpflege entstehen so Mindereinnahmen von 27.500 Euro, im Bereich der Sporthallen und Schulräume sind es rund 20.000 Euro. Ein wenig Ausgleich schaffen da die Spenden in Höhe von knapp 10.000 Euro, deren Annahme der Gemeinderat ebenfalls einstimmig befürwortete.

Aus den Reihen des Rats kamen am Ende einer erstaunlich kurzen Gemeinderatssitzung noch einige Anmerkungen und Anregungen, nachdem in der Bürgerfragestunde keine Anliegen vorgebracht worden waren. Stadtrat Udo Fütterer (Grüne) erkundigte sich da nach dem Stand der Dinge beim Projekt Ersatzneubau des Pfalzgrafenstifts bei der Johannes-Diakonie am Hungerberg. "Es liegt nichts im Argen", war dabei allerdings die einzige Auskunft, die OB Jann diesbezüglich geben konnte. Das Projekt werde seinen Lauf nehmen. Stadtrat Werner Heininger (Freie Wähler) lobte die Entwicklung bei den Spielplätzen in der Stadt ("auf angenehmes Niveau angehoben"), regte aber zugleich einen Austausch der Müllsammelbehälter an. So ließen sich die schönen Spielplätze auch schöner sauber halten.