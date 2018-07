Mosbach. (pol/ar) Weithin war sie am gestrigen Montagmittag über Mosbach zu sehen. Kurz vor 13 Uhr stieg schwarzer Rauch auf. Grund: Im Mosbacher Landesgartenschau-Park stand ein Spielturm in Flammen. Warum das Feuer dort ausbrach, war am Nachmittag noch unklar. "Meine Kollegen ermitteln gerade nach den Gründen", erläutert Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei gestern zwischen 5000 und 10.000 Euro.

Obwohl die 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr-Abteilungen Mosbach und Neckarelz/Diedesheim schnell vor Ort waren, konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Spielgerät im Kleinen Elzpark vollständig niederbrannte. Das Polizeirevier Mosbach hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier, Tel.: (0 62 61) 80 90, zu melden.

Am Abend mussten die Einsatzkräfte nochmals ausrücken. Im LGS-Park fing ein Wurzelballen nochmals Feuer.