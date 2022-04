Von Frank Heuß

Mosbach-Diedesheim. "Endlich mal wieder in so viele Gesichter blicken zu dürfen", darüber freute sich Thorsten Wagenbach am Samstagabend zum Auftakt der neuen Theatersaison in der VfK-Halle. Beim Blick in die mit über 100 Besucher gut besetzte Gymnastikhalle in Diedesheim sah man von den besagten "komischen Zeiten" der Corona-Pandemie tatsächlich nicht mehr viel: Fast nur die Servicekräfte der Bewirtung trugen während der Vorstellung noch Masken. Lediglich am Einlass dauerte es manchmal etwas länger, weil der Impfstatus nach den 2G-Vorschriften geprüft werden musste.

Einstudiert hatte die Theatergruppe des VfK Diedesheim das dreiaktige Bühnenstück "Drei Weiber und ein Gockel". Die ausgelassene Stimmung in der Halle ließ die Protagonisten schon mit der Öffnung des ersten Vorhangs reibungslos in die Handlung hineinfinden. Der humorvolle Schwank spielt auf dem bäuerlichen Hof der Oma Frieda (gespielt von Michaela Heck). Anders als sonst, kam der Lokalisierung diesmal weniger Bedeutung zu. Nur einmal im Stück klang jenseits von der gekonnt eingesetzten Mundart kurz an, dass es sich wohl doch um Diedesheim handeln muss: Ein Gewitter sollte sich zu den ungeliebten Nachbarn nach Neckarelz verziehen.

Am Hof selbst geben sich eigenartige Gestalten ein Stelldichein, die wegen des Gewitters allesamt dort übernachten wollen. Bisweilen sehr zur Verwirrung der alten Bäuerin, die an ihrem Verstand zu zweifeln beginnt. Schnaps tut seine "medizinische Wirkung" dazu. Der Handlungsverlauf rückt für die Unterhaltsamkeit in den Hintergrund. Manches wechselseitige Duell der Witze zwischen den Charakteren, zusammen mit schrillen Kostümierungen und skurrilen Einlagen, sorgte immer wieder für Lachsalven im Publikum.

Da ist etwa der Knecht Anton (Thomas Henn), der sich schon ob seines "Stallgeruchs" mit Frauen schwertut. Ähnlich, wie es Anni (Daniela Lörch), der Tochter des Viehhändlers Kuno (Erwin Löhr), mit Männern geht. Dass sie gar nicht so unbeholfen ist, wie sie sich gibt, zeigt sich, indem beide zusammenfinden. Als herauskommt, dass Kuno den Hahn der rabiaten Nachbarin Gunda (Christiane Appel) überfahren hat und mit Unfallverletzungen verarztet werden muss, bahnt sich eine weitere Liebesgeschichte an. Die zwischenzeitlich für Einbrecher gehaltenen Tom (Rainer Ehmann) und Ingo (Georg Lörch) kommen in der Story mit Friedas Nichten Irma (Gabi Bergmann aus Diedesheim) und Lena (Gabi Bergmann aus Obrigheim) zusammen.

Allerdings wacht die Großmutter streng über die Sittlichkeit am Hof. Da muss dann eben per Verkleidung aus Tom eine Tamara, aus Ingo eine Inge oder auch aus Anni ein Ali werden. Ihrem Höhepunkt nähert sich die Geschichte, als Hausherrin Frieda die Übernachtungszimmer etwas anders zuteilt, als es sich die heimlichen Liebespaare vorstellen. Dass Frieda dann während ihrer Nachtwache, bewaffnet mit einer Mistgabel, die eine oder andere obskure Beobachtung macht, komplettiert die Zustände von "Sodom und Gomorra", die diesen Bauernhof übernommen haben. Oder sind das alles nur Wahnvorstellungen in ihrem Kopf ...?

Wie so oft in derlei Theaterstücken, wendet sich erst im letzten Akt alles zum Guten. Als sich die Zusammenhänge aufklären, kann selbst Frieda ihren Frieden machen: "Oh Elend, oh Glück – mein Verstand kehrt zurück!" Unter dem tosenden Beifall des Publikums fiel schließlich zum letzten Mal an dem Abend der Vorhang.

Rainer Ehmann stellte seine Schauspielkolleginnen und -kollegen vor, die auch einzeln bejubelt wurden. Dies galt ebenso für Claudia Henn, die – wegen eines Unfalls an Krücken gehend – in der Rolle der Gunda kurzfristig durch Christiane Appel ersetzt werden musste. Dankesworte richtete Ehmann auch an die Aktiven hinter den Kulissen sowie im Service. Als Souffleusen hatten Edgar Rüdele und Heidi Selbitschka fungiert. Im Bereich von Maske und Frisur waren Ralf Metzger, Heike Heck, Gaby Heck, Kerstin Heck, Beate Leister und Cora Bergmann tätig. Für Film und Ton zeichnete Christoph Hemmerlein verantwortlich. Die organisatorische Leitung oblag Ralf Bergmann und Claus Selbitschka.