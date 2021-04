Weiß gerahmtes Blumenbunt oder fetter Flockenflug – der April macht wirklich, was er will. Nach Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen gab’s gestern Schneegestöber, das in Aglasterhausen wie in Mosbach für verwunderte Blicke sorgte. Fotos: Weindl/Schattauer

Region Mosbach. (schat) Der April, der April, der macht, was er will. Noch nicht einmal Corona kann etwas daran ändern, dass sich der April 2021 genau so präsentiert, wie man ihm das nachsagt. Binnen weniger Stunden geht’s da von gefühlt 25 Grad Celsius auf Temperaturen um den Gefrierpunkt, sich ebenso mutig wie bunt aus der Erde reckende Frühlingsblumen bekommen plötzlich noch einmal eine fein-weiße Einbettung, die dann in der Sonne ganz schnell wieder verdampft. Verrücktes Aprilwetter!

Weiß gerahmtes Blumenbunt oder fetter Flockenflug – der April macht wirklich, was er will. Nach Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen gab’s gestern Schneegestöber, das in Aglasterhausen wie in Mosbach für verwunderte Blicke sorgte. Fotos: Weindl/Schattauer

So mancher wird sich Dienstagvormittag dann auch verwundert die vom langen Osterwochenende müden Augen gerieben haben, als etwa in Mosbach fette Schneeflocken in Kombination mit eiskaltem Wind für ein Szenario wie mitten im tiefsten Winter sorgten. Man war fast versucht, den ungeschützt im Freien verweilenden Alltagsmenschen Decke und Schirm zu bringen. Sie ertrugen die Wetterkapriolen aber auch so mit stoischer Ruhe, zumal das Schneegestöber nur von kurzer, wenn auch intensiver Dauer war.

Ein wenig verrückt bleibt es wohl auch in der Region noch, ehe sich das Aprilwetter dann spätestens ab der zweiten Wochenhälfte allmählich beruhigen soll. So sagen es zumindest die Meteorologen voraus.

Wie auch immer, übers Wetter kann sich diesen April am Ende eigentlich keiner beschweren. Denn offenbar ist für jeden Geschmack was dabei.