Mosbach. (pm) Mit über 2500 Kunden lag die Besucherzahl der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mosbach 2019 auf weiterhin hohem Niveau. "Das ‚Haus der Wirtschaft‘ ist als beliebter Treffpunkt und gesuchte Plattform für Interessenvertretung, Dienstleistungen, Informationen und Austausch hervorragend in der Region verankert", so Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand in seiner Jahresbilanz.

Die Kunden, die zur IHK nach Mosbach kamen, suchten Rat und Unterstützung, fragten Dienstleistungen nach und besuchten Veranstaltungen. Vor allem die Netzwerktreffen für kleine Unternehmen waren stark nachgefragt. Auch die in Kooperation mit der Stadt Mosbach angebotene Veranstaltungsreihe "Handel(n) für die Stadt" kam bei Gewerbetreibenden aus dem ganzen Landkreis gut an.

Die IHK bietet ein breites Spektrum von Dienstleistungen für Unternehmen an. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag, um Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze in der Region zu sichern. Unter anderem werden international agierende Unternehmen bei der Abwicklung ihrer Geschäfte im Ausland unterstützt.

Ferner berät die IHK Betriebe und Auszubildende bei allen Fragen rund um die Berufsausbildung und unterstützt bei der immer wichtiger werdenden Sicherung von Fachkräften. Gründer erhalten Hilfe beim Schritt in die Selbstständigkeit, etablierte Unternehmen bei der Suche nach Nachfolgern.