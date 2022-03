Mehr als 80 Helferinnen und Helfer alter Altersklassen fanden sich ein, um in der Waldstadt aufzuräumen. Mit dem Ergebnis der Frühjahrsputzaktion waren die Organisatoren am Ende mehr als zufrieden. Foto: privat

Mosbach. (RNZ/jbla) Das Wetter spielte mit, die Resonanz ließ die Verantwortlichen mit der Sonne um die Wette strahlen: Der Aufruf zur frühjährlichen Waldstadt-Putzaktion hatte – wieder einmal – ein überragendes Echo ausgelöst. Mehr als 80 (!) freiwillige Helferinnen und Helfer fanden sich pünktlich um 10 Uhr an der Grundschule Waldstadt ein, um gemeinsam die Lebensumwelt (noch) ein wenig schöner zu machen. Unter den Teilnehmenden aus verschiedenen Vereinen und Gruppierungen der Waldstadt waren alle Altersgruppen vertreten, erfreulicherweise auch viele junge Familien mit Kindern.

Überhaupt machten Kinder und Jugendliche mehr als die Hälfte der Helferschar aus, wozu auch Schule, Pfadis und das Jugendhaus beitrugen. Das Organisationsteam um Jürgen Blatz hatte alles bestens vorbereitet, und so konnten 15 Gruppen eingeteilt werden, die jeweils mit einem Plan für "ihr Gebiet" versehen, voller Tatendrang zum Putzen loszogen.

Besondere Fundstücke wie eine achtlos entsorgte Kaffeemaschine. Foto: privat

Das Ergebnis der Säuberung war in zweifacher Hinsicht überwältigend, wie Jürgen Blatz berichtet: Die gesammelte Müllmenge sei sehr groß gewesen – und die Waldstadt nach der Aktion "so sauber wie noch nie", wie einer der Teilnehmenden kommentierte. Zur großen Müllmenge trug vor allem die Sammlung entlang der Auffahrt zur Waldstadt (Solbergallee ab Bahnübergang bis nach der S-Kurve) bei, mit vielen Einwegverpackungen für Fast Food und etlichen Wodkaflaschen. Die beiden anderen "Hotspots" Schule und Bolzplatz machten – wie schon bei vorangegangenen Aktionen – immer viel Arbeit und waren u. a. auch coronageprägt. So fanden die Helferinnen und Helfer Hunderte ausgedienter Schutzmasken.

Der gesammelte Müll wurde dann mit einem Kleintransporter der Stadt Mosbach von den beiden Waldtstädter Mitarbeitern des Bauhofs zusammen mit den zur Verfügung gestellten Greifern abgeholt. Die Ladefläche war am Ende gut gefüllt. Allen Fundsachen zum Trotz zeige sich insgesamt eine erfreuliche Tendenz, so die Einschätzung der Verantwortlichen: Die Waldstadt werde demnach seit Jahren – "vielleicht auch wegen der aus den Putzaktionen herausgewachsenen jungen Erwachsenen" – immer sauberer.

Das nächste Ziel ist demnach klar: Die Waldstadt soll langfristig zum saubersten Teil von Mosbach werden. Hierzu gibt es auch einen neuen Ansatz aus dem Bündnis "Gemeinsam für Waldstädter" (VfB Waldstadt und die beiden Kirchen), wonach versucht werden soll, monatlich eine kleine Putzaktion umzusetzen. Von den verschiedenen Gruppierungen eigenständig organisiert, soll dann in kleinerem Rahmen jeweils ein Teil der Waldstadt gereinigt werden.

Zum Abschluss der Frühjahrsaktion 2022 trafen sich die zufriedenen Helferinnen und Helfer auf dem Gelände des Tennisclubs Waldstadt, wo man im Freien zu einem Vesper und Getränk eingeladen war. Das zufriedene Organisationsteam dankte allen Mitwirkenden sowie den Geschäften der Waldstädter Ladenzeile, die mit ihren Spenden für Stärkung in Form von Brötchen, Laugenstangen, Wurst, Käse, Kaffee und Kaltgetränken gesorgt hatten.