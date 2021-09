Tief in die Märchenkiste gegriffen: Die Mediathek im Gartenweg war einer von sieben Orten in Mosbach, an denen Mitglieder der Europäischen Märchengesellschaft zauberhafte Geschichten vortrugen. Am Publikum zeigte sich deutlich, dass die Begeisterung für Märchen keine Altersgrenze kennt. Foto: Beichert

Von Marie Beichert

Mosbach. Fränkische Sagen, norwegische Volksmärchen und die Wirkung von Sein und Schein – bei Susanne Becker-Plätzer und Angelika Schmucker tauchten die Zuhörer in der Mosbacher Mediathek in wundersame Welten voller Zwerge, magischer Kräfte und schöner Wendungen ein. Die beiden Erzählerinnen gehören zur Europäischen Märchengesellschaft, die momentan etwa 2300 Mitglieder umfasst, und tagten zusammen mit weiteren Teilnehmern auf dem Europäischen Märchenkongress in Mosbach. Sie bildeten mit ihren Erzählstunden gleichzeitig auch das Ende der Mosbacher Märchenwochen, in denen unter anderem märchenhafte Gegenstände und Bilder zahlreiche Schaufenster in der Innenstadt zierten (wir berichteten).

Märchen sind bekannt für ihre typischen Merkmale, wie zum Beispiel immer wiederkehrend auftretende Zahlen. Somit überraschte es nicht, dass sich an den genau sieben Orten in Mosbach verteilt immer zwei Erzählerinnen oder Erzähler zusammenfanden und einen Abend lang nur Märchengeschichten erzählten. Einer dieser Orte war die Mediathek.

Als gegen 19.30 Uhr die ersten Ankömmlinge ihre Plätze besetzten und die Sonne hinter den sieben Bergen unterging, wurde es langsam dunkler, und mit einem leisen Summen der Klangschale dämpften sich gegen 20 Uhr auch die letzten Gespräche. "Erzählen ist meine Leidenschaft", erzählte Becker-Plätzer den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn. Vor etwa 23 Jahren kam der Stein ins Rollen. Damals habe sie zum ersten Mal den Geschichten einer Erzählerin gelauscht und war sofort begeistert. Sie habe sofort erkannt, dass sie genau das auch tun möchte, sagte sie. "Ich habe mich über das Erzählen informiert, mich für Seminare und später für Fortbildungen angemeldet und bin somit immer tiefer in die Kunst des Erzählens gerutscht. Und heute stehe ich hier und freue mich, den hier Anwesenden mal etwas zu zeigen, das man vielleicht nicht jeden Tag sieht."

Interessiert lauschte das Publikum ihren Worten, und nach der kurzen Begrüßung wechselte sie ihre Erzählerrolle mit Angelika Schmucker, die dann auch schon mit dem ersten Märchen – dem der fünf armen Brüder – begann. Mit sanfter Stimme und passender Gestik veranschaulichte sie ihre Erzählungen und erntete für ihren ersten Auftritt an diesem Abend großen Applaus.

Susanne Becker-Plätzer trat nun wieder an die Stelle ihrer Vorrednerin und erzählte von "Zottelhaube" – ihrem persönlichen Lieblingsmärchen, in dem es um zwei Schwestern geht, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch war dieses norwegische Volksmärchen nicht das einzige, das an diesem Abend aus der Märchenkiste gekramt wurde. Neben einigen weniger bekannten Geschichten gab es natürlich auch die "Klassiker", wie Angelika Schmucker sie nannte und daraufhin von den sechs Schwänen der Gebrüder Grimm erzählte. Sie gehören einfach zu jedem guten Märchenabend, schmunzelte sie.

Auch Angelika Schmucker träumte schon früh vom Erzählen und erfüllte sich ihren großen Traum mit einem eigenen Märchenhaus in Mannheim. In dieser Begegnungsstätte kommen Märchenliebhaber auf ihre Kosten – sei es bei einem gemütlichen Märchenabend oder einfach nur dem Austausch von Geschichten.

Dass Märchen nicht nur bei der jungen Generation gut ankommen, bestätigte Susanne Becker-Plätzer. "Wenn ich auf Weihnachtsfeiern oder in Kirchen meine Märchen erzähle, sehe ich nicht nur Kinder, die gespannt zuhören. Märchen sind etwas, das jedem eine Freude bereitet, und man erreicht mit ihnen immer wieder Menschen, von denen man es gar nicht gedacht hätte." Auch sie selbst sei von den Märchen nach ihren vielen Jahren des Erzählens noch nicht gelangweilt – im Gegenteil, sie schöpfe Kraft daraus, die vielseitigen Geschichten zu präsentieren, betonte sie.

Nach einiger Zeit voller schöner Märchen war es an diesem Abend Zeit für Becker-Plätzers persönliche Hommage an ihre Heimat. Unverkennbar durch ihr rollendes R, erklärte die gebürtige Oberfränkin den Anwesenden ein paar fränkische Vokabeln zum Verständnis, um sie dann mit einem älteren fränkischen Märchen zum Schmunzeln zu bringen. Allgemein sah man an diesem Abend, welche unvorhersehbaren Wendungen Märchen haben können, wie schnell man sich zwischen Sein und Schein befinden und wie stark man getäuscht werden kann.

Mit begeistertem Applaus endete der Abend, und der ein oder andere Teilnehmer erkundigte sich schon nach dem nächsten Märchenabend. Und wenn sie nicht gestorben sind, so erzählen die beiden und ihre vielen Kolleginnen und Kollegen auch noch heute und in Zukunft weiter ihre wundersamen Märchen ...