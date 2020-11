Mosbach. (cbo) Der neue Teil-Lockdown und die steigenden Corona-Infektionszahlen beeinträchtigen auch die Angebote des Erwachsenenhospizdienstes Mosbach. "Natürlich sind wir nach wie vor für die Betroffenen da", betont Hospizkoordinatorin Uta Lang. Einen Normalbetrieb des Dienstes könne es aber in der gegenwärtigen Situation zum Schutz aller Beteiligten nicht geben.

Dennoch soll auch jetzt niemand einsam sterben müssen. Im Frühjahr war dies zum Teil der Fall, da die damaligen Einschränkungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen auch die Sterbebegleitung betrafen. "Zum Glück sind wir jetzt besser vorbereitet", zeigt sich Winfried Hardinghaus zuversichtlich. Er ist Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes und wünscht sich regelmäßige Corona-Schnelltests nicht nur für Pflegende, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und deren Angehörige, sondern auch für ehrenamtliche Hospizbegleiter. Dies könne in Kombination mit entsprechenden Hygienekonzepten ein großes Maß an Sicherheit bieten.

Ob Schnelltests auch bald für Hospizbegleiter verfügbar sein werden, ist ungewiss. Bis dahin muss – wie bereits im Frühjahr – mit kreativen Lösungen gearbeitet werden. In Mosbach werden die Hospizbegleitungen inzwischen größtenteils "kontaktlos" weitergeführt. Die Ehrenamtlichen rufen in Absprache mit den Betroffenen an, schreiben Briefe oder E-Mails, schicken Postkarten oder einen bunten Blumengruß.

Auch die psychosoziale Unterstützung für Angehörige ist weiterhin gewährleistet. Per Telefon berät Uta Lang Angehörige zur Palliativpflege. Sie hat auch ein offenes Ohr für alle anderen Fragen, die bei der Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod auftreten können. Je nach Situation sind auch Vor-Ort-Termine möglich. Die Mitarbeitenden des Hospizdienstes haben hierfür eine spezielle Hygieneschulung erhalten.

Die aktuellen Einschränkungen betreffen auch die Gruppenangebote des Dienstes. Erst vor Kurzem war mit dem "Trauerspaziergang rund ums Tempelhaus" ein neues Angebot für Trauernde ins Leben gerufen worden (wir berichteten). "Der Trauerspaziergang wurde sehr gut angenommen", berichtet Dr. Christina Bock, die beim Erwachsenenhospizdienst für den Bereich Trauer zuständig ist. "Umso bedauerlicher ist es, dass wir das Angebot nun vorübergehend pausieren müssen." Ein Spaziergang mit einer großen Gruppe passe im Moment einfach nicht zum allgemeinen Aufruf zur Minimierung der Kontakte. Doch auch hier gibt es eine Zwischenlösung: Trauernde können eine telefonische Trauerbegleitung nutzen, die wie alle Angebote des Erwachsenenhospizdienstes kostenfrei ist.

Auch wenn die aktuellen Alternativen die Anwesenheit und Nähe eines einfühlsamen Menschen nicht ersetzen können, so ist dies zumindest eine Möglichkeit zur Überbrückung bis sich die Infektionslage bessert. Wer einen schwerstkranken Menschen zu Hause pflegt, zu einem sterbenden Menschen im Pflegeheim oder Krankenhaus gehört, oder den Verlust eines geliebten Menschen betrauert, wird also auch jetzt Rat und Beistand beim Erwachsenenhospizdienst finden.

"Ich möchte die Betroffenen ermutigen, sich auch in der aktuellen Situation bei uns zu melden", schließt Uta Lang ab. "Trotz der Einschränkungen durch Corona haben wir noch genug Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen und in schwierigen Zeiten zu begleiten."

Info: Wer sich zur Palliativpflege beraten lassen möchte oder eine telefonische Begleitung wünscht, erhält unter Telefon 0 62 61 / 9 37 85 65 und www.hospizdienst-mosbach.de weitere Informationen. Alle Angebote sind kostenfrei. Spenden an das Konto mit der Iban DE68.6745.0048.1001 1469 33 sind jederzeit willkommen.