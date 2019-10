Mosbach. (lah) Goldener kann sich der Oktober kaum zeigen: Von der Sonne und fast schon übertrieben milden Temperaturen jenseits der 20-Grad-Grenze verwöhnt, feierte die Werbegemeinschaft "Mosbach aktiv"am Sonntag die 31. Auflage des Kurpfälzer Erntefests. Da die Fachgeschäfte in der Altstadt zudem geöffnet hatten, kamen reichlich Besucher.

"99 Luftballons" ließen die Musiker der Odenwälder Trachtenkapelle in die Luft steigen - natürlich nur nach Noten. Ganz real waren dagegen die Cowboy-Freunde, die den "Spirit of Western Dancers" auf den Marktplatz brachten. Auf gelb und schwarz setzten die Musiker aus Bad Wimpfen, deren Gewandung an Landsknechte gemahnte.

Nicht ganz so weit in der Technikgeschichte zurück ging es mit den Schlepperfreunden Nordbaden. Bei Bulldogs der Marken Lanz und Co. hieß es "Ärmel hochkrempeln". Denn hier wurde wieder "live" gesaftet. Des einen Apfel ist des anderen Kürbis. Und so waren auch dekorierte und essbare Beeren heiß begehrt.

Oder doch lieber ein Eis? Bei sommerlichen Temperaturen brummte es in und vor den Eiscafés. Damit das Bienensummen auch in Zukunft nicht verstummt, sammelte der Nabu Unterschriften für das "Volksbegehren Artenschutz".