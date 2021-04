Von Heiko Schattauer

Mosbach. Spitzenreiter und Europameister – die beiden Begriffe verbindet man in aller Regel mit einer sportlichen Rangliste. Dass Wolfgang Stach sie in seiner Einschätzung der Coronalage in Ungarn verwendet, zeugt wohl davon, dass man sich nicht unterkriegen lassen will von der Pandemie. Stach ist ehemaliger Mosbacher und lebt in der Nähe des Zweiten Budapester Bezirks (1950 war Pesthidegkút der ungarischen Hauptstadt eingemeindet worden). In die Spitzenreitergruppe ordnet Stach Ungarn ein, gemessen an der Zahl der Corona-Toten in der Gesamtbevölkerung. Von 100.000 Einwohnern verstarben in Ungarn an oder mit dem Coronavirus 232 Personen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert – auch wenn er sinkt – lag gestern Mittag in Ungarn bei 476. Beide Zahlen kommen von der Johns-Hopkins-Universität (JHU). "Aber wir sind auch – neben Großbritannien – Europameister im Impfen mit Impfstoff aus China und Russland – in den Impfzentren und bei die Hausärzten." Die Statistikseite "Our World in Data" gibt Ende März eine Quote von 17 Prozent in Ungarn an.

"Das vergangene Jahr war für alle sehr schwer", schreibt Örsi Gergely den "lieben Freunden in Mosbach". Er ist Bürgermeister des Zweiten Bezirks von Budapest/Pesthidegkút. Den gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie fügt er hinzu, dass Hunderttausende in Ungarn arbeitslos geworden seien. Zusätzlich zu den von der Regierung eingeleiteten Vorgaben würden im Zweiten Bezirk zahlreiche Maßnahmen getroffen, zum Beispiel das intensive Testen in Schulen, Kindertages- und sozialen Einrichtungen. "Hier tobt das Virus am meisten." Zugleich habe sich eine starke Gemeinschaft von Freiwilligen gebildet, kann Gergely im Schlechten auch das Gute entdecken. "Man kann die große Zahl der guten Beispiele nicht aufzählen."

Eva Kretz ist die Vorsitzende des Heimatvereins Pesthidegkút. "Jetzt, in der dritten Welle, ist ein Großteil der jüngeren Altersgruppe infiziert, leider mit schwerwiegenden Symptomen." Inzwischen, konstatiert auch Wolfgang Stach, stürben auch viele junge Menschen an dem Virus. Gleichwohl wünschen beide in Richtung Mosbach "Jó egészséget", gute Gesundheit!

Eine Spitzenposition weltweit nimmt Israel beim Impfen ein; Ende März waren mehr als 60 Prozent der Israelis einmal, 55 Prozent vollständig geimpft. Zum Vergleich Deutschland: der Anteil der Bevölkerung, der mindestens eine Impfdosis erhalten hat, betrug laut Robert-Koch-Institut (RKI) kurz nach Ostern knapp 13 Prozent; 5,6 Prozent sind vollständig geimpft. Aus Katzrin – der 7000-Einwohner-Gemeinde auf den syrischen, von Israel seit 1967 besetzten Golanhöhen, die 2016 freundschaftliche Bande mit Mosbach knüpfte – meldet Bürgermeister Dimi Apartsev jüngst noch bessere Zahlen: "Seit Beginn der Impfkampagne im Dezember 2020 erhielten 4417 Einwohner die erste Vakzindosis."

In Israel wird ausschließlich mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer geimpft. 88 Prozent der Über-50-Jährigen in Katzrin seien zweimal geimpft, fährt Dimi Apartsev fort. "Unsere Schulen sind zurückgekehrt zur Normalität, ebenso Gesellschaft und Kultur." Es herrsche Routine. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist Ende März auf unter 50 gefallen. So nüchtern die Zahlen, so lapidar war die Nachricht aus Katzrin eingeleitet worden: "Ein Jahr ist vergangen, seit man in Israel mit der Covid-19-Krise umgeht, sich auseinandersetzt." Der englische Ausdruck "to deal with" in Apartsevs Mail signalisiert genau jene Routine, die den Alltag in Katzrin und Israel mehr und mehr bestimmt …

Knapp ist die Meldung aus Finike, der Partnerstadt Mosbachs an der Mittelmeerküste. Seit 1994 besteht das Partnerschaftsverhältnis, auf türkischer Seite spricht man von "Schwesterstadt". "Covid-19 ist nahezu unter Kontrolle hier", lässt Aysegül Aydemir von der Finiker Gemeindeverwaltung wissen. Seit dem 1. März seien die Schulen und Geschäfte geöffnet. "Den allgemeinen Masken-, Hygiene- und Abstandsregeln folgen wir aber weiterhin." Denn seit Anfang März steigt die Zahl der Neuinfektionen in der Türkei stark an; der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen war am gestrigen Mittwoch bei 357 angelangt (Quelle: JHU/RKI). Aysegül Aydemir schätzt, dass in Finike rund 40 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, und sie hofft, dass die Pandemie nun schnell vorbei gehe und man zu einem normalen Leben zurückkommen könne. "In der ganzen Welt!"