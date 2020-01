Von Dorothea Damm

Mosbach. In 30 Jahren, da wurde so manches Stück bei der Theatergruppe "Maske" der Volkshochschule Mosbach inszeniert. Da kann man natürlich leicht mal durcheinanderkommen. So mag es nicht verwundern, dass man in den Räumen der VHS am Obertor bei der Winter- und Jubiläumsfeier der Theatergruppe beim gemeinsamen Schwelgen in Erinnerungen hören konnte: "Ach, war das nicht das Stück, in dem wir uns geküsst haben?" Um dann als Antwort zu hören: "Nein, in dem Jahr hast Du mich hinterrücks ermordet" ...

Überhaupt sei in drei Jahrzehnten ganz viel Zeit gewesen, um zu morden und zu lieben, zu lachen und natürlich vor allem, um dem Publikum in jedem Jahr ein wunderbares Stück zu präsentieren. Mutter all dessen ist Heide Grütgen. Was für ein Glück, betont die heutige Leiterin der Volkshochschule, Dr. Katrin Sawatzki, in ihrer Rede, "dass es vor 30 Jahren der damalige Volkshochschul-Leiter Dr. Rudolf Kamp schaffte, die Profischauspielerin Heide Grütgen zu überreden, eine Theatergruppe bei der VHS ins Leben zu rufen.

Nach einer so langen Zeit gibt es viele gelungen Projekte, auf die man zurück Blicken kann, viele Akteure haben für ihre ausschließlich ehrenamtliche Arbeit ein großes Lob verdient. Aber dafür hat die rührige Theatergruppe eigentlich gar keine Zeit. "Ehrengäste sollten nicht eingeladen werden", so Katrin Sawatzki, die Schauspieler scheuen die große "Jubiläumsbühne" und planen lieber schon wieder für die nächste Spielzeit. "Wer im Oktober mitspielen möchte, der trägt sich bitte jetzt schon in die Liste ein," sagt Grütgen, die sich schon wieder auf die Suche nach einem neuen Stück macht.

Viele Geschichten haben Darsteller und Verantwortliche der VHS-Theatergruppe „Die Maske“ in 30 Jahren gemeinsam erlebt und gespielt. Foto/Repro: Damm/RNZ​

Es geht also immer weiter. Vor allem, dass neben Heide Grütgen mit Gerd Jugert auch noch ein weiteres Gründungsmitglied der "Maske" beim Geburtstag ist, freut alle sehr. Die Arbeit verbindet eben. "Sogar geheiratet wurde in der Theaterfamilie schon und die Kinder aus dieser Ehe spielen auch schon wieder mit", berichtet die Regisseurin. "Das ist allerdings nicht die einzige Methode, Nachwuchs zu gewinnen", lachen alle und freuen sich, dass auch wieder viele Mitglieder der Jugendgruppe bei der Winterfeier dabei sind.

Als diese vor fast 20 Jahren gegründet wurde, waren die meisten aktiven Jugendlichen noch gar nicht auf der Welt. "Die jungen Leute übernehmen vor allem das Weihnachtsmärchen in jedem Jahr", erklärt Heide Grütgen. Allerdings gibt es viele junge Schauspieler, die sich auch an der großen Inszenierung im Herbst beteiligen – und so mischen sich dann die Generationen.

Dr. Sawatzki, die von ihrer Stellvertreterin Dr. Magdalena Hecht unterstützt wird, hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um ihrer Gruppe zum Jubiläum zu gratulieren. Neben einem Frühlingsblumenstrauß für Heide Grütgen gibt es von der VHS als Geschenk eine große Jubiläumstorte, von der natürlich alle etwas haben.

Und damit man in Ruhe noch mal nachschauen kann, welche großartigen Stücke in den vergangenen Jahren auf die Bühne gebracht wurden, erhält jeder Schauspieler einen USB-Stick der Volkshochschule mit Bildern aus fast allen Jahren.

An diesem Nachmittag bleibt nach den Ehrungen und dem Tortenanschnitt durch die Gründungsmitglieder noch genug Zeit, um sich gemeinsam zu erinnern und bei einem Buffet auch schon wieder zu planen, mit welchen Stücken man das Mosbacher Publikum in den kommenden Jahren erfreuen wird. Wir dürfen also gespannt sein.