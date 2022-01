Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Wie alle Bereiche in unserer Gesellschaft wird auch die Industrie immer digitaler. Von "Smart Factories" im Fachjargon, übersetzt also von "schlauen Fabriken" ist dann die Rede, wenn die Produktion von diversen Computerprogrammen unterstützt wird. Die überwachen dann mitunter nicht nur den Wareneingang und bestellen je nach Auftragslage gleich neue Rohstoffe hinterher. Sie können prinzipiell auch alle Arbeitsschritte in der Fertigungsstraße abbilden, automatisch Informationen über Ausschuss und Qualität der hergestellten Prunkte liefern und ebenso Daten über den Zustand der einzelnen Maschinen in Echtzeit erzeugen. Mit dem Ziel, den gesamten Produktionsprozess effizienter und damit lukrativer zu machen.

Als führender Anbieter für Lösungen der Fertigungs-IT beschäftigt sich die Mosbacher MPDV-Gruppe bereits seit mehr als 40 Jahren mit Themen rund um die Digitalisierung der Produktion. Nun hat das Unternehmen eine App entwickelt, die die Vorteile eines sogenannten Manufacturing Execution Systems (MES) – also den eingangs beschriebenen digitalen Produktionshelfer-Programmen – spielerisch vermittelt.

Unter dem Namen "myFactoryMania" steht die App ab sofort kostenlos auf den gängigen Portalen (App Store, Google Play) zum Download zur Verfügung. Als moderner Fabrikbesitzer kann sich dabei jeder im Aufbau einer Smart Factory üben – oder ganz klassisch produzieren und auf die digitalen Unterstützer verzichten. "Im Vergleich wird man jedoch schnell feststellen, dass sich die zunächst hohen Investitionen für die MES-Module bald lohnt", verrät Pascal Göltl. Als DHBW-Student bei MPDV hat er das Konzept der Spiele-App maßgeblich entwickelt und auch seine Bachelorarbeit darüber geschrieben.

"Das Spielprinzip basiert auf unserem Hydra-Brettspiel von 2018, die App überträgt das Spiel nun mit einem komplett überarbeiteten Konzept in die digitale Welt und vermittelt anschaulich, dass sich mit einem MES deutlich effizienter produzieren und flexibler reagieren lässt", erklärt Göltl, der nach seinem Studium direkt einen Job bei MPDV bekommen hat.

"Obwohl das Thema so wichtig ist, wissen viele nicht, was eine Smart Factory eigentlich ist. Das wollen wir mit der App ,myFactoryMania’ ändern", erläutert MPDV-Geschäftsführerin Nathalie Kletti. Denn spielerische Wissensvermittlung bringe oft mehr als jede theoretische, trockene Schulstunde. Deshalb richtetet sich die App – wie damals auch das Brettspiel – in erster Linie an Schüler und Studenten, die Fachkräfte von morgen, die schließlich auch ihre Nische in der immer digitaleren Produktion finden müssen. In Verbindung mit dem Brettspiel initiierte MPDV bereits einen regionalen Schülerwettbewerb, mit der App könne ein erneuter Wettbewerb nun im gesamten deutschsprachigen Raum gestartet werden. "Wir sind da gerade in der Planung", will Göltl nicht zu viel verraten.

Das Spiel, das natürlich von jedem und nicht nur von Schülern und Studenten gespielt werden kann, beginnt mit einer leeren Fabrikhalle, die sich optimalerweise nach und nach mit Maschinen und Mitarbeitern füllt. Ziel ist es, möglichst viele Produktionsaufträge effizient abzuarbeiten, um den maximalen Gewinn einzufahren. Die Aufträge unterscheiden sich in der Ausführungszeit, der Komplexität und dem Ertrag. Mit etwas Spielgeschick wächst das Vermögen rasch an und kann reinvestiert werden.