Mosbach. (rnz/pm) Ein Jahr Freiheitsstrafe – so lautet der Strafbefehl, den das Amtsgericht Mosbach gegen eine Restaurantbesitzerin aus der Großen Kreisstadt verhängt hat, die sich wegen "Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt" strafbar gemacht hat. Vom Amtsdeutsch in den Volksmund übersetzt, heißt das: Die Gastronomin hatte ihren Angestellten Löhne schwarz ausbezahlt.

Bei einer Überprüfung des Restaurantbetriebs waren Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe dem ungesetzlichen Treiben auf die Spur gekommen. Nachdem die Kontrolleure in den Abrechnungen Unregelmäßigkeiten festgestellt hatten, nahmen sie umfangreiche Ermittlungen auf, in deren Rahmen auch mehrere Durchsuchungen folgten.

Wie die Karlsruher Zollbehörde am Mittwoch in einer Presseerklärung mitteilte, bestätigten die Auswertung der sichergestellten Beweismittel sowie zahlreiche Vernehmungen den Verdacht, dass die Angestellten des Restaurants wesentlich mehr Arbeitsstunden geleistet hatten, als ihre Chefin gegenüber den Sozialversicherungsträgern angegeben hatte. Die mehr geleistete Arbeitszeit wurde den Beschäftigten schwarz ausgezahlt. Den Schaden, der den Einzugsstellen dadurch entstand, beziffert das Hauptzollamt auf rund 120.000 Euro.

Zu einer Gerichtsverhandlung kam es in diesem Verfahren nicht. Auf Grundlage der Beweise und Vernehmungsprotokolle beantragte die Staatsanwaltschaft Mosbach einen Strafbefehl, den das Amtsgericht dann auch erließ. Die verhängte Freiheitsstrafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Wenn sich die Gastronomin in dieser Zeit nichts mehr zu Schulden kommen lässt, bleibt ihr eine Haftstrafe also erspart. Da die Frau keinen Einspruch einlegte, ist der Strafbefehl nun rechtskräftig.