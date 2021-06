Von Stephanie Kern

Mosbach. Kinderfragen kennt Marianne Soult. Sie ist nicht nur Mutter. Sie ist auch Lehrerin, genau genommen Schulleiterin an der Grundschule in der Mosbacher Waldstadt. Es gibt aber eine Frage, die hat seit dem 16. März an Bedeutung gewonnen, Marianne Soult hört sie häufig. Und sie hatte lange keine Antwort darauf. "Wann sehen wir uns endlich in der Schule wieder?" Das war die Frage. Marianne Soult hörte sie oft sonntags, wenn sie Lernpakete austeilte. Seit gestern sieht sie die Kinder nun wieder in der Schule. Im Regelunterricht unter Pandemiebedingungen – also immer noch mit Abstand, Maske und indirekter Testpflicht. Aber immerhin nicht vor dem Bildschirm. "Ich habe versucht, den Kindern viel Verlässlichkeit zu geben. Das ist ganz dringend gefragt", sagt Soult.

Jochen Herkert ist Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums. Seine Schüler sind älter, stehen vor anderen Herausforderungen. Aber auch er sagt: "Diese sieben Wochen Präsenzunterricht, die vor uns liegen könnten, die werden dringend gebraucht." Nicht, weil die Schüler große Wissenslücken haben. Weil sie eine große Lebenslücke haben. "Es kommt auf das Miteinander an", ist Herkert überzeugt.

"Kinder brauchen Kinder", sagt Marianne Soult. "Es ist eine Floskel, aber sie stimmt." Zum Lernen bräuchten die Kinder nicht nur ihren Lehrer, sondern auch das Miteinander im Klassenzimmer. "Auch ich brauche das – wieder live Lehrer-Sein, danach sehne ich mich am meisten", sagt Soult. Die Schule ist nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Begegnungsraum, das betont auch Jochen Herkert. Verlässlichkeit und eine langfristige Perspektive, das sei es, was die Kinder (und zwar auch die älteren!) jetzt bräuchten.

Trotzdem steht Herkert hinter dem Online-Unterricht. "Im Januar und Februar, auch im März war das absolut richtig. Die Infektionszahlen waren hoch, da mussten die Schulen reagieren", sagt Herkert. "Ich bin immer noch ein Fan vom Fernunterricht. Aber die Motivation geht runter. Jetzt ist es Zeit, dass die Schule wieder Schule ist." Das fange bei banalen Dingen an. Etwa der Kleidung. Soult: "Schule ist viel, viel mehr als lernen. Sie ist ein Raum. In dem man lachen kann, wo man Freunde findet, wo es auch mal Streit gibt, wo man sich aber auch verträgt."

Wie bedeutsam die Schule ist, zeigte sich an den drei Tagen, an denen vor den Pfingstferien im Wechselunterricht Schule war. Am NKG wurden trotz des großen organisatorischen Aufwands alle geteilten Klassen an die Schule geholt. "Ich hätte die Schule wegen fünf Minuten aufgemacht", so Soult. Aber jetzt, da sind sich Soult und Herkert einig, jetzt muss das im Mittelpunkt stehen, was Schule noch ist. "Es geht nicht darum, jetzt zu feiern und die Zeit zu verbummeln. Aber das (soziale) Miteinander, Gruppenarbeit, auch Ausdauer sind jetzt gefragt.

Die zwei Schulleiter wollen alles tun, was ihnen möglich ist, um die letzten acht Wochen des Schuljahres nicht nur mit Lernen, sondern auch mit Leben zu füllen. Sie fordern aber auch mehr, von der Gesellschaft, von der Politik: "Ich frage mich oft, ob es nicht effektiv wäre, die Klassen für ein Jahr zu verkleinern", meint Herkert. Das hätte seiner Meinung nach mehrere Vorteile: Auch wenn die Zahlen wieder stiegen, könnte man so den Präsenzunterricht aufrecht erhalten, die Kinder und Jugendlichen würden besser gefördert, könnten alle Wissenslücken aufholen. Das sei seiner Meinung nach besser, als schwächere Schüler in die Lernbrücken während der Sommerferien zu holen. "Ich würde den Familien gerne Sommerferien ermöglichen. Familien brauchen das dieses Jahr mehr denn je, sie haben es sich redlich verdient."

Außerdem würde sich der NKG-Schulleiter wünschen, dass es für die Schülerinnen und Schüler noch mehr Begleitung gebe, mehr Schulsozialarbeiter etwa, mehr Klassenlehrerstunden, mehr Betreuung. "Die Begleitung wurde durch den Fernunterricht schwieriger. Jetzt braucht es mehr davon." Marianne Soult setzt stark auf die kommenden Wochen: "Da wir eine Ganztagessschule sind, können wir unsere Zeit gezielt nutzen, um da anzusetzen, wo es klemmt." Individuell, denn es gebe viele Kinder, bei denen Vieles toll gelaufen ist. "Wir wollen den Ganztag nutzen, damit alle auch wirklich sechs Wochen Sommerferien haben können."

Zu dem Mehr, das Schüler jetzt brauchen, gehöre sicher auch die Möglichkeit, gemeinsam als Klassengemeinschaft wieder Dinge zu unternehmen und erleben – und zwar bevor im Herbst eine neue Corona-Welle anrollen könnte. "Ich würde mich für meine Schülerinnen und Schüler freuen, wenn im Jahre 2022 wieder Landheime oder Austausche stattfinden könnten. Das sind Erlebnisse, die sind so wichtig, an die man sich bis ins Erwachsenenalter erinnert", sagt Jochen Herkert. Jetzt sei es an der Zeit, aufzuholen.

Denn, das betont Marianne Soult: "Die Kinder haben alles akzeptiert." Ob die Schulen geschlossen wurden, ob es Wechselunterricht gab, ob sie im Unterricht Masken tragen mussten, ob sie sich selbst testen mussten. "Die Kinder haben immer toll mitgemacht, alle Einschnitte mitgetragen. Ich finde es toll, wie die Kinder sich durchbeißen, denn es war eine lange Zeit und es war echt hart", betont Marianne Soult. "Ich bewundere das wirklich." Jetzt seien die Erwachsenen dran, die in verantwortlicher Position sind. "Wir müssen den Kindern Verlässlichkeit und Kontinuität geben", so Soult. Deshalb sei es wichtig, Strukturen zu entwickeln, um langfristig Präsenzunterricht erhalten zu können. "Was in diesem Winter war, war ein Riesenbrocken. Eine dritte solche Phase darf es nicht geben", ist Herkert überzeugt.

Es gibt ein Lied, das Marianne Soult gut kennt. Es ist in Grundschulkreisen berühmt. "Schule ist mehr als nur lange Stunden, Schule ist mehr als sitzen und ruh’n, Schule ist den Ernstfall erkunden, Schule ist – komm trau dir was zu! ... Schule ist mehr als büffeln und streben, Schule ist manchmal ein Kribbeln im Bauch, Schule bringt Spannung in dein Leben, Herzklopfen – das ist Schule auch."

Gestern haben Soult und Herkert die Kinder wieder gesehen, waren live Lehrerin und Lehrer. Sie würden den Schülerinnen und Schüler aber auch gerne mehr Leben geben, die restliche Schulzeit mit mehr Leben füllen. Das betrifft vor allem – auch wenn alle Schüler gleich wichtig sind – die Abschlussklassen und die Viertklässler. Jetzt geht es aber darum, Kinderfragen wieder live zu beantworten. Das genießen sicher alle Lehrer in vollen Zügen ...